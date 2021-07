Córdoba masifica la búsqueda de la variante Delta

El Laboratorio Central de Córdoba comenzará a trabajar con reactivos específicos para profundizar la búsqueda de la variante Delta en el territorio provincial. Esto permitirá darle una masificación a la cantidad de muestras que pueden procesarse. Los reactivos se utilizan de manera similar a los estudios de PCR (hisopados), con la particularidad que los nuevos análisis utilizan componentes específicos para la localización de variantes puntuales, entre ellas la tan mencionada y también temida Delta.

En otras palabras, los estudios de PCR hasta ahora determinaban si una persona era positiva o no. Estos reactivos permiten identificar además con qué variante está infectada la muestra. Hasta el momento, para la búsqueda de la mutación encontrada por primera vez en India se utilizaba la secuenciación genómica, técnica que implicaba un trabajo más ‘artesanal’, que requería mucho más tiempo y no permitía el procesamiento de grandes volúmenes de muestras, limitantes que no tendrán estos nuevos estudios.

Viviana Ré, investigadora del Instituto de Virología de Vanella y asesora en la Comisión de Diagnóstico del Ministerio de Salud comentó a PERFIL CÓRDOBA que la técnica se venía implementando en la detección de las variantes surgidas en Manaos, Reino Unido y Sudáfrica. Ahora con la llegada de estos nuevos reactivos ‘TaqMa SARS-CoV-2’ se podrá identificar, además de Delta, a las variantes Épsilon y Lambda.

“Es una técnica operativamente más fácil. Se pueden monitorear más muestras en menos tiempo e incluye la vigilancia de Delta. Las muestras de hisopado llegan al laboratorio, se realiza la PCR y en aquellas muestras que son positivas y sean seleccionadas para este estudio, se podrá trabajar en identificar la variante Delta”, comentó Ré.

La profesional explicó que esta semana comenzará la selección de unas 600 muestras para tomar otra “foto genómica” que describa qué variantes circulan en Córdoba. “Vamos a tomar otra foto que incluirá muestras de finales de julio y principios de agosto, para ver si Manaos sigue siendo la principal. También veremos si están Andina y California (Épsilon). Para tal fin tomamos muestras al azar, de diferentes regiones de Córdoba, para ver qué pasa en el territorio”. En la misma línea, Gonzalo Castro, responsable del Área de Biología Molecular del Laboratorio Central, comentó: “Es una alternativa a la técnica de secuenciamiento de la proteína Spike, que es donde se ubica la mayor cantidad de variantes. Esta nueva técnica nos dará masividad, lo que podemos hacer es ir y ver directamente si en el genoma están presentes las mutaciones de la variante Delta”.

“Si queremos hacer vigilancia epidemiológica molecular, este nuevo reactivo nos permite adelantarnos un poquito al virus —agregó Castro—. Si puedo ir vigilando al primer infectado con la variante Delta, a partir de allí se pueden abrir todas las herramientas epidemiológicas necesarias y que el brote no sea más masivo”.

El responsable de Biología Molecular destacó también que la posibilidad de la llegada de estos reactivos se origina debido a que el Central es el laboratorio de Argentina que más ha implementado esta metodología para la detección de mutaciones a través de estudios PCR en tiempo real.

Pedidos a demanda. Además de las tomas que se harán para obtener un diagnóstico de la foto actual en torno a las variantes de preocupación, los nuevos reactivos también se utilizarán en ‘pedidos espontáneos’.

Son pedidos que llegan en torno a pacientes con alguna particularidad, en general pacientes con Covid severo e internados, a pesar de tener las dos dosis de vacunas; embarazadas; con sospechas de reinfecciones, y pediátricos, entre otros.