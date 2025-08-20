Córdoba: quería descender del colectivo, no pudo y agredió al chofer con una botella de fernet

Una mujer fue detenida acusada de agredir a un chofer de colectivo del transporte urbano con una botella de plástico de fernet en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el martes al mediodía cuando un colectivo de la línea 75 de la empresa FAM circulaba por Bulevar Perón al 300, en cercanías de la Terminal de Ómnibus.

Violencia

Al parecer la mujer no habría podido descender del ómnibus en el lugar exacto de la parada por lo que agredió al colectivero golpeándolo en el rostro con una botella de plástico.

El conductor sufrió “una lesión en el ojo derecho” por lo que debió ser asistido por un servicio de emergencias en el lugar.

Después del ataque la pasajera bajó del coche e intento fugarse, pero el chofer se dirigió a la Terminal de Ómnibus, donde pidió ayuda.

Fernet secuestrado

La mujer fue detenida y quedó a disposición del magistrado interviniente, señalaron las fuentes policiales.

La fuerza policial secuestró una botella de plástico de fernet de un litro que contenía la popular bebida alcohólica,