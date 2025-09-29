Córdoba: Schiaretti molesto con una encuesta que lo deja a 10 puntos de un candidato desconocido

A pocos días de iniciar octubre, las encuestas comienzan a circular entre las fuerzas. Tanto sondeos provinciales como nacionales. Un buen resultado en Córdoba es clave para cualquier candidato ya que además de peso político, representa el casi el 10% del padrón.

Entre el 24 y el 27 de septiembre se realizó un relevamiento en la provincia que comanda Martín Llaryora, con 1084 casos de manera telefónica por la consultora Circuitos. El muestreo fue en los 26 departamentos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,8 puntos porcentuales.

Schiaretti sobre Milei: "Si vas a pedir un salvataje es porque fracasó el plan económico"

Los resultados llegaron a los escritorios del bunker oficial de campaña y molestaron a varios. Según los números que llegó Pablo Romá, hay una fuerza que se comienza a despegar entre las otras.

Juan Schiaretti, el líder en la boleta de Provincias Unidas, muestra que no crece en los números y que Natalia De La Sota se les acerca de manera acelerada. Pero su mayor preocupación es la diferencia que se va agrandando con el primero.

El desconocido Gonzalo Roca que lidera La Libertad Avanza en Córdoba obtiene el 32,4% de intención de votos. Juan Schiaretti, en segundo lugar, con un 22,3%.

¿Pato rengo?: qué dicen las últimas encuestas sobre Milei a un mes de las elecciones

Quien no deja de crecer es Natalia De La Sota, que ahora a fines de septiembre marca 21,3%, generó un salto de casi 4 puntos (3,7). Según Circuitos: “ambos mantienen una relación de paridad lo que indicaría que la posición frente al gobierno nacional marca el clima entre los votantes peronistas”.

Para el estudio, “Juan Schiaretti se expresa en una posición más ambivalente respecto a Javier Milei, Natalia de la Sota muestra un perfil claramente opositor”.

Los candidatos según Circuitos

* Gonzalo Roca por La Libertad Avanza 32.4

* Juan Schiaretti por Provincias Unidas 22.3

* Natalia de la Sota por Defendemos Córdoba 21.3

* Pablo Carro por Fuerza Patria 4.9

* Ramón Mestre por UCR 3,1

* Aurelio García Elorrio por Encuentro por la República 2,9

* Liliana Olivero por el Frente de Izquierda Unidad 2.3

* Otros 4,7

* Aun no sabe 6,1

¿Quiénes van a ir a votar?

Según el relevamiento, el 52,6% de los cordobeses afirma que irá a votar en las próximas elecciones, mientras que un 27% considera “muy probable” su participación.

En contraste, un 10,5% señaló que es “probable” que no concurra a las urnas y un 9,9% directamente aseguró que no lo hará.