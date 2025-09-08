Córdoba: un administrador de la escuela Dante Alighieri a juicio luego de una denuncia de un alumno

Sergio Darío Badino está acusado de golpear a un estudiante de 12 años con asma durante un acto escolar en 2023. La defensa apeló la elevación a juicio, mientras el directivo enfrenta otra causa por presunta “administración fraudulenta”.

El fiscal de Distrito 4, Horacio Adrián Vázquez, pidió la elevación a juicio de Sergio Darío Badino (65), administrador de la Asociación Escuela Ítalo-Argentina Dante Alighieri. El directivo está acusado de haber provocado “lesiones leves” a un alumno en un evento escolar.

Según la investigación, Badino insultó y empujó a los estudiantes que intentaban acercarse a jugadores de Belgrano y Talleres. En ese contexto, habría golpeado en el pecho a un niño de 12 años, quien cayó al suelo y sufrió complicaciones respiratorias por su condición asmática.

Los padres del menor se constituyeron como querellantes con el patrocinio del abogado Rogelio Luque. El letrado denunció que no se llamó a una ambulancia y que la institución intentó encubrir el hecho para minimizar lo sucedido.

El administrador también representa legalmente a la escuela Castel Franco, en barrio Villa Belgrano. Sin embargo, enfrenta un segundo proceso judicial impulsado por la fiscal Daniela Maluf por presunta “administración fraudulenta”.

Esa causa surgió tras reclamos de padres por aumentos de cuotas sin autorización estatal en la Dante Alighieri. La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) confirmó que los incrementos aplicados desde 2018 fueron indebidos, lo que derivó en protestas y denuncias colectivas.