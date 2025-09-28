Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
ANIVERSARIO

Córdoba vivió una fiesta histórica: 1.200 corredores en la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados

La prueba se convirtió en la más rápida de la ciudad con un circuito certificado por la CADA. Atletas de élite, amateurs, familias e infancias hicieron de la competencia un hito deportivo y social.

Maratón 100 años de Abogados
Maratón 100 años de los abogados | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Córdoba celebró este domingo un evento que ya quedó grabado en su historia: la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados reunió a 1.200 corredores en un circuito veloz y certificado que atravesó la Cañada y la Costanera, transformando a la ciudad en escenario de la carrera más rápida.

El Colegio de Abogados presentó Legalia, su IA predictiva

“Fue un verdadero símbolo de integración entre la abogacía y la comunidad”, destacó el presidente del Colegio, Eduardo Bittar, al remarcar que la prueba no solo honró un siglo de historia institucional, sino que también unió a atletas, familias e infancias bajo valores comunes como esfuerzo, disciplina y respeto.

Eduardo Bittar en la maratón del Colegio de Abogados

La largada desde la sede de Duarte Quirós y Bolívar se vivió como una fiesta: un río humano recorrió las calles alentado por más de 500 familiares y amigos. En los 10K, la marplatense Mariana Borelli (00:35:40) y el tucumano Carlos Arón Quiroga (00:30:15) se quedaron con el primer puesto en femenino y masculino, respectivamente. En los 6K ganaron Inés Isabel Ledesma (00:25:40) y Santiago Juárez (00:20:10).

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al atleta adaptado Juan Ignacio Molinari, distinguido con una ovación en la llegada. La premiación estuvo encabezada por Bittar junto a autoridades provinciales y municipales.

Maratón abogados

La competencia contó con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Turismo, la Municipalidad de Córdoba y empresas privadas que aportaron logística, premios y presencia institucional.

Con atletas destacados como Borelli, Quiroga y Gómez, junto a cientos de corredores locales, la Maratón 100 Años ya se proyecta como un clásico de la vida deportiva y social cordobesa.

También te puede interesar
En esta Nota