Córdoba vivió una fiesta histórica: 1.200 corredores en la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados

Córdoba celebró este domingo un evento que ya quedó grabado en su historia: la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados reunió a 1.200 corredores en un circuito veloz y certificado que atravesó la Cañada y la Costanera, transformando a la ciudad en escenario de la carrera más rápida.

“Fue un verdadero símbolo de integración entre la abogacía y la comunidad”, destacó el presidente del Colegio, Eduardo Bittar, al remarcar que la prueba no solo honró un siglo de historia institucional, sino que también unió a atletas, familias e infancias bajo valores comunes como esfuerzo, disciplina y respeto.

La largada desde la sede de Duarte Quirós y Bolívar se vivió como una fiesta: un río humano recorrió las calles alentado por más de 500 familiares y amigos. En los 10K, la marplatense Mariana Borelli (00:35:40) y el tucumano Carlos Arón Quiroga (00:30:15) se quedaron con el primer puesto en femenino y masculino, respectivamente. En los 6K ganaron Inés Isabel Ledesma (00:25:40) y Santiago Juárez (00:20:10).

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al atleta adaptado Juan Ignacio Molinari, distinguido con una ovación en la llegada. La premiación estuvo encabezada por Bittar junto a autoridades provinciales y municipales.

La competencia contó con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Turismo, la Municipalidad de Córdoba y empresas privadas que aportaron logística, premios y presencia institucional.

Con atletas destacados como Borelli, Quiroga y Gómez, junto a cientos de corredores locales, la Maratón 100 Años ya se proyecta como un clásico de la vida deportiva y social cordobesa.