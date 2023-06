Creo en Córdoba no se presentará en la Capital

Después de muchas negociaciones y debates, sorpresivamente la alianza Creo en Córdoba (lo que antes fue el Frente de Todos) no presentará lista para las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba.

Pese a que la coalición fue inscripta en la justicia electoral municipal decidió no presentarse.

Antes de tomar la decisión de no competir, se buscó que los gremios se sumen al armado. Hasta se analizó que un “trabajador” sea el candidato. Al no prosperar esa posibilidad por la demanda de los "cgetistas", se habría pasado a la búsqueda de los hombres “puros”.

En algunos cafés se lo consultó a Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como cabeza de la lista. Pese al concenso, el exrector no aceptó el ofrecimiento. Pablo Carro, otro hombre del riñón no fue tenido en cuenta porque no cumple el requisito de tener domicilio en la ciudad de Córdoba.

Una lista que venía con muchas idas y vueltas

La semana pasada, cuando venció el plazo de presentación de las alianzas para los comicios capitalinos, la alianza Creo en Córdoba fue inscripta por algunos partidos que la integran.

Esto generó que dirigentes como Olga Riutort, candidata a legisladora provincial, salieran a amenazar con impugnar la alianza.

“No tendremos candidato a intendente de Córdoba. Si algún partido presentó la alianza, la impugnaremos”, aseguró la titular del Pami-Córdoba, y referente del Frente de Todos en la Capital.