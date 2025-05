Cruda carta de las madres del Neonatal en respuesta a las acusaciones de la defensa de Brenda Agüero

A días de conocerse el veredicto del histórico juicio por la muerte de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, las madres de las víctimas alzaron su voz contra los argumentos de la defensa de Brenda Agüero, la principal acusada.

En una carta abierta, algunas de las madres respondieron con indignación a las declaraciones del abogado defensor Juan Manuel Riveros, quien sugirió que algunas familias podrían haber exagerado sus testimonios para obtener indemnizaciones millonarias.

"No perdimos a nuestros hijos, nos los asesinaron"

El texto comienza con un mensaje contundente: "Nosotras, las madres, no perdimos a nuestros hijos. A nuestros bebés los asesinaron e intentaron asesinar en el Hospital Materno Neonatal. No elegimos estar acá. No elegimos ser parte de esta historia que nos arrancó el alma junto a lo más valioso que teníamos: nuestros bebés".

Las mujeres denunciaron que la defensa de Agüero intentó deshumanizar su dolor al insinuar que sus reclamos de justicia están motivados por dinero. "Nos acusan de mentir. De llorar por interés económico. De usar la muerte de nuestros hijos como una oportunidad", expresaron.

Con emotivas preguntas, interpelaron a los abogados defensores: "¿Saben lo que significa enterrar a un hijo? ¿Alguna vez sostuvieron en brazos a un bebé sin vida, sin entender por qué? ¿Alguna vez salieron del hospital con los brazos vacíos y el alma rota?".

"Atacan nuestra dignidad después de arrebatarnos a nuestros hijos"

Las madres calificaron de "cobarde" el intento de cuestionar su dolor. "Ninguna madre debería tener que defender su dolor. Fueron por la vida de nuestros bebés y ahora vienen por nuestra dignidad", señalaron.

El caso, que conmocionó a la Argentina, se centra en las muertes y descompensaciones de recién nacidos entre marzo y junio de 2022, presuntamente provocadas por inyecciones letales de potasio e insulina. La fiscalía sostiene que Agüero, entonces enfermera del nosocomio, actuó con la intención de destacarse laboralmente, simulando emergencias para ser reconocida.

A la espera del veredicto

El juicio, que lleva más de un año, está en su etapa final. Se espera que el 2 de junio el jurado popular emita su veredicto sobre Agüero, acusada de cinco homicidios calificados y ocho tentativas, así como sobre otros imputados por encubrimiento, entre ellos el exministro de Salud Diego Cardozo.

Mientras tanto, las madres cerraron su carta con un mensaje de resistencia: "Hoy, más que nunca, estamos unidas y con la frente en alto. Porque la verdad nos sostiene. Estamos de pie. Por nuestros hijos. Por justicia".