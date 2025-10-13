Cuánto le sirve a Milei la foto con Trump: afinidad ideológica y dudas sobre la soberanía argentina

A dos semanas de las elecciones legislativas, la política argentina también se juega en el tablero internacional. El respaldo público de Donald Trump a Javier Milei, difundido en plena crisis cambiaria, reavivó la discusión sobre el rumbo de la política exterior y su impacto interno.

El estudio nacional realizado por D’Alessio IROL y Berenztein entre el 25 y el 28 de septiembre revela una grieta perfecta: 46% de los encuestados valora positivamente el apoyo del expresidente estadounidense, mientras otro 46% lo considera negativo. Solo un 7% se mantiene neutral. “Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 79% celebra la cercanía con Trump; entre los de Unión por la Patria, el 92% la rechaza”, indica el sondeo.

Tras el apoyo de EE.UU., Argentina deberá ampliar consensos y ajustar el tipo de cambio

Un vínculo con lectura electoral

El 47% de los consultados cree que la foto Milei-Trump puede influir favorablemente en el resultado electoral del 26 de octubre, aunque un cuarto considera que no tendrá impacto y otro 24% la evalúa como perjudicial. En el entorno libertario interpretan el gesto de Trump como una señal de respaldo político y financiero, en un contexto de presión cambiaria y negociaciones con organismos internacionales. “El aval del expresidente norteamericano consolida la percepción de liderazgo global de Milei”, señalan fuentes cercanas al oficialismo.

En cambio, desde sectores opositores advierten que la sintonía ideológica puede derivar en una subordinación diplomática. “No se trata de una alianza estratégica, sino de una afinidad ideológica que nos deja expuestos a los vaivenes del trumpismo”, apuntó una fuente opositora consultada por Perfil Córdoba.

La economía, trasfondo de la afinidad

El informe también subraya que un 44% de los argentinos cree que el respaldo de Trump ayudará a resolver la crisis cambiaria temporalmente, mientras que un 26% lo ve como una solución definitiva. El 27% restante no confía en que produzca efectos reales.

Flores Vidal: “la intervención de Estados Unidos es inédita, pero ni Trump o Bessent votan el 26

En el oficialismo confían en que el apoyo pueda mejorar las expectativas económicas, aunque reconocen que “la foto no alcanza para frenar la inestabilidad”. Entre los libertarios, el 85% cree que tendrá efectos positivos, y casi la mitad considera que podrían ser permanentes. En el ala opositora, en cambio, predominan los reparos. “El entusiasmo con Trump es más simbólico que real. Ningún tuit de Florida va a resolver la brecha cambiaria”, ironizó una fuente del peronismo cordobés.

El debate por la soberanía

La encuesta muestra además una paridad exacta sobre otro punto sensible: el 45% cree que el apoyo implica una pérdida de soberanía nacional, mientras otro 45% la descarta. Las diferencias partidarias vuelven a ser tajantes. El 86% de los votantes de UP considera que hay una cesión de independencia política, frente al 78% de los de LLA, que niega cualquier riesgo. “El gobierno busca legitimidad externa para consolidarse internamente. Pero esa búsqueda puede traducirse en dependencia si no hay equilibrio institucional ni autonomía en la toma de decisiones”, señala el informe.