Cuatro goles cordobeses en la goleada de la Selección argentina

La Selección argetina de fútbol femenino extendió su invicto a nueve partidos oficiales consecutivos. Un presente tremendo, con goles, buen y juego y triunfos. Y que tiene participación importante de jugadoras nacidas y formadas en la provincia de Córdoba.

"Vestir esta camiseta es increíble, estamos muy felices, para cualquier chica vestir la de Argentina es algo hermoso", expresó la oriunda de Morteros, Florencia Bonsegundo, quien marcó dos de los ocho goles con los que la Albiceleste goleó a Bolivia, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

En el estadio Florencio Sola de Banfield, vapuleó 8 a 0 a Bolivia, con goles de Paulina Gramaglia, Kishi Núñez, Bonsegundo (todas por duplicado), Aldana Cometti y Francisca Altgelt, y se afirmó entre los primeros lugares de las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Brasil 2027.

El torneo, que se disputa por primera vez en el ciclo 2025-2026, representa el nuevo sistema clasificatorio sudamericano para la Copa del Mundo, reemplazando el formato tradicional de la Copa América. Nueve selecciones compiten por dos cupos directos y dos plazas de repechaje, con Brasil ya clasificado como anfitrión.



FORMACIONES:

Argentina: Solana Pereyra; Justina Morcillo, Aldana Cometti, Sophia Braun, Milagros Martín; Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo, Francisca Altgelt; Solana Pereyra, Paulina Gramaglia y Agostina Holzheier. DT: Germán Portanova.

Bolivia: Jodi Medina; Karen Rodríguez, Aidé Mendiola, Karla Ticona, María Alejandra Vaquero; Sonia Turihuano, Ruth Soliz, Abigail Quiroz; Ilsen Victoria Rodríguez, Carla Méndez y Ana Paula Rojas. DT: Juri Villarroel.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

Árbitra: Nadia Fuques (URU).

VAR: Anahí Fernández (URU).

Sofia Salas, de las canchas de Liga Cordobesa a la Selección argentina

LOS RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA:

Argentina 8-0 Bolivia

Venezuela 6-0 Perú

Chile 1-0 Paraguay

Uruguay 0-0 Ecuador

Colombia queda libre.

