Dante Rossi: “La UCR está kirchnerizada y necesita una oxigenación urgente”

El legislador provincial Dante Rossi lanzó duras críticas hacia la conducción actual de la Unión Cívica Radical, denunciando una falta de debate interno y un alejamiento de las bases históricas del partido. Según Rossi, la estructura partidaria atraviesa una crisis de representatividad donde las decisiones quedan concentradas en un "grupo chico", excluyendo a quienes manifiestan matices o pensamientos divergentes.

El referente radical comparó la dinámica actual con las prácticas del kirchnerismo, señalando que se ha perdido la horizontalidad que caracterizó a líderes como Angeloz o Ramón Mestre (padre). Uno de los puntos de mayor fricción que expuso el legislador es la estrategia de alianzas. Rossi manifestó su preocupación por lo que considera una actitud de “súplica” hacia La Libertad Avanza para conformar un frente en Córdoba.

—¿Cómo describiría la situación actual de la Unión Cívica Radical?

—Estamos muy mal. No hay espacio para el debate y al que piensa distinto, simplemente no lo tienen en cuenta. Le han copiado las mañas al kirchnerismo. Aquellos que conducen parecen creer que son los dueños del partido. Siempre fuimos una fuerza horizontal, donde todos podíamos expresar nuestras posturas, pero hasta eliminaron el encuentro en Villa Giardino para evitar el debate, un lugar donde nos juntábamos y las decisiones eran colectivas. Hoy, si no seguís la línea de un grupo pequeño, quedás excluido. En un partido que está kirchnerizado. Eso no sucedía con grandes líderes como Angeloz o Ramón Mestre (padre).

“Nuestro candidato es Rodrigo de Loredo; a Bornoroni hoy no lo conoce nadie”

—¿Por qué decidió no asistir a la sesión convocada por Rodrigo de Loredo?

—No me invitaron. Como expreso matices que no les resultan cómodos, prefieren no convocarme a las reuniones. Tampoco hubiera ido, porque me parece que le están suplicando a La Libertad Avanza por una alianza en Córdoba. Creo que debemos hablar con García Elorrio, Encuentro Vecinal y la Coalición Cívica para avanzar en una idea de Córdoba que realmente nos represente.

—¿Cuál es su postura frente a las próximas elecciones y su rol como precandidato a intendente?

—Estoy trabajando fuertemente en el proyecto de ser intendente de la Ciudad de Córdoba. Salgo todas las semanas, recorro entre 14 y 15 barrios, centros vecinales y Pymes, hablo con los vecinos.

—¿Cuál es el camino a seguir para el partido? ¿Buscarán la conducción?

—Primero tenemos una disputa partidaria y proponemos al intendente Luis Quiroga para la conducción; es un intendente joven, de familia radical, que no tiene nada que ver con el cordobesismo ni con Milei. En dos años de gestión en Mina Clavero, su municipio no ha recibido ni un peso del gobierno. No hay motivo para demorar el recambio; debemos definir qué alianzas hacemos y a qué sectores defendemos. Estoy muy preocupado por ver un radicalismo sumiso que le pide permanentemente a LLA que lo reciba, cuando sus máximos dirigentes ya han dicho que llevarán candidatos puros.

—¿Cómo es su relación con Marcos Ferrer hoy?

—Hace seis meses que no hablo con él. Esto, por sí solo, indica la crisis real que vive nuestro partido.