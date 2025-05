De pararrayos a fusibles, la metamorfosis de los directores deportivos

El flojo primer semestre de los equipos cordobeses de la Liga Profesional se llevó puestos cuatro entrenadores, y también dos directores deportivos. Walter Erviti (Belgrano), Alexander Medina (Talleres) y Pedro Troglio (Instituto) fueron los primeros fusibles que saltaron cuando los malos resultados sobrecargaron las tensiones, pero los cortocircuitos también motivaron el recambio de otras piezas en el ensamblado de los clubes.

En barrio Jardín, la salida del ‘Cacique’ desembocó en un abrupto cambio de rol para Pablo Guiñazú, el manager que el presidente Andrés Fassi había presentado en enero de 2024, en el marco de una reestructuración interna que fundamentó en la idea de darle preeminencia al ‘ADN Albiazul’. De este modo, ‘el Cholo’ volvió a calzarse el buzo, luego de sus efímeras experiencias en Atlético Tucumán (2021) y Sol de América de Paraguay (2022), en las que acumuló cinco triunfos, ocho empates y 16 derrotas.

Quince meses duró el ciclo de Pablo Guiñazú como director deportivo de Talleres. 'El Cholo' había ocupado el mismo cargo en Newell´s Old Boys de Rosario, entre julio y noviembre de 2023.

“Por más que uno esté ayudando, ya no puedo ponerme más el jean y el suéter. Creo que no hay vuelta atrás, me apasiona el verde césped”, declaró Guiñazú luego del primer combo de partidos al frente de la ‘T’: triunfo sobre Gimnasia, traspíé ante Libertad y empate con River. A esa secuencia le sucedieron cuatro derrotas consecutivas, que precipitaron su renuncia como DT interino: “No pude dar una mano, no encontré la manera”.

El portazo del exmediocampista (el segundo que da como manager, ya que tuvo una breve gestión en Newell´s, entre julio y noviembre de 2023), dejó vacante un cargo sin demasiada preponderancia en el club albiazul, donde más allá de las formalidades -y de algún que otro pedido puntual del DT de turno- Fassi se encarga personalmente de gestionar los mercados de pases.

SE FUE CHOLO. Pablo Guiñazú cambió la dirección deportiva por el buzo, pero renunció como DT interino de Talleres luego de siete partidos. /// CEDOC PERFIL

Tarjeta a Rojas

No menos sorprendente que la separación de Guiñazú y Talleres fue el comunicado que Belgrano difundió el martes pasado, anunciando la desvinculación de Ariel Rojas como Coordinador General Deportivo.

‘El Chino’ había sido designado en ese cargo por la conducción que lidera Luis Fabián Artime el 23 de mayo de 2024, cuatro días después del partido River-Belgrano que marcó su retiro como futbolista. “Me ha demostrado, en este tiempo que ha estado con nosotros, que se ha capacitado mucho para esta función, que es un tipo probo, que sabe lo que es Belgrano, sus rincones, sus posibilidades y su estructura; y lo sumamos porque creemos que nos puede dar muchísimo”, argumentó aquella vez ‘el Luifa’.

Desde entonces, Rojas había oficiado como una especie de superministro, controlando las áreas de Secretaría Técnica, Scouting y Sistematización de Datos, consideradas estratégicas para el proceso de “modernización y profesionalización del fútbol” anunciado por Artime. El empecinamiento que evidenció en su momento por la contratación de Erviti, un DT inexperto y con números negativos en su legajo, y la prestación de un plantel a todas luces descompensado, pusieron al ex volante central en la mira de los hinchas celestes.

Ariel Rojas había sido designado como Coordinador Deportivo del Club Atlético Belgrano el 23 de mayo de 2024, cuatro días después de su retiro como futbolista.

El nuevo anuncio que involucró a Rojas también se concretó cuatro días después. En este caso, del espaldarazo que Artime pareció brindarle al mánager en una reunión que mantuvo con un grupo de periodistas: “Tiene contrato hasta diciembre”. En Alberdi, no pocos atribuyeron el abrupto cambio de planes a la necesidad de apaciguar el humor societario, afectado por la floja campaña deportiva y el obligado paréntesis impuesto al ritual de asistir a la cancha, en vísperas de la trascendental asamblea que deberá refrendar el acuerdo por la compra de 11 lotes y la ampliación del estadio.

El regreso de Mauro Iván Obolo, el primer director deportivo de la gestión presidencial de Artime, es una de las alternativas que se barajan. El exdelantero viene de cumplir la misma tarea en Elche de España, el club que gerencia el influyente representante argentino Christian Bragarnik.

DE MÁNAGER A TÉCNICO. Daniel Oldrá cambió Godoy Cruz por Instituto, tentado por el secretario técnico de La Gloria Federico Bessone. /// CADENA 3

Doble comando

El pasado 29 de marzo, en la previa del partido Instituto-San Martín de San Juan, Federico Bessone, quien oficia como Manager Deportivo del Fútbol del club de Alta Córdoba desde octubre de 2021, mantuvo una discusión con dos plateístas, que lo cuestionaron a viva voz por el andar del equipo. El episodio se hizo viral en las redes y dejó expuesto un malestar que los hinchas albirrojos venían planteando con frecuencia en el limbo virtual.

Dos semanas después, Bessone convenció a Daniel Oldrá, su ex compañero de equipo en Godoy Cruz de Mendoza, para que dejara al Tomba luego de 22 años consecutivos, en los que ofició en simultáneo como entrenador, coordinador de juveniles y director deportivo, y asumiera la sucesión de Pedro Troglio y la dupla Daniel Jiménez-Bruno Martelotto en La Gloria.

Desde su desembarco en Alta Córdoba, Oldrá monitorea todo lo que pasa en La Agustina y es un habitué a los partidos que juegan los juveniles.

Daniel Oldrá se alejó de Godoy Cruz de Mendoza, donde se desempeñó como entrenador, coordinador de juveniles y director deportivo, para asumir la conducción del plantel profesional de Instituto.

“Quienes trabajamos en el club cargamos con una responsabilidad muy grande y estamos obligados a analizar las cosas de una forma menos pasional, más allá de que también somos hinchas”, sostiene Bessone respecto a los cuestionamientos de los simpatizantes albirrojos.

Al igual que sucede en Talleres y en Belgrano, en Instituto la principal queja de los parciales ha tenido que ver con el armado del plantel profesional. En ese sentido, la contratación del delantero Alex Luna fue el gran acierto del inicio de la temporada. También, la excepción a la regla.

EL PRINCIPIO DEL FIN. La insistencia en la contratación del inexperimentado entrenador Walter Erviti, a fines del año pasado, melló la credibilidad de la gestión de Rojas en Belgrano. /// CEDOC PERFIL

Un mercado paralelo

Las desvinculaciones de Pablo Guiñazú, Ariel Rojas y Daniel Oldrá (todavía sin reemplazantes designados en Talleres, Belgrano y Godoy Cruz) no fueron las únicas novedades de los últimos tiempos en el ‘mercado de pases’ de los directores deportivos de la Liga Profesional.

A fines del año pasado, Sebastián Saja hizo su debut en Racing de Avellaneda, acompañando la flamante gestión de Diego Milito. Casi en simultáneo, otro exarquero, Luis Ardente, dejó el cargo de mánager de San Telmo para asumir como responsable de la secretaría técnica de Tigre. Cristian Luchetti, también excuidapalos, cambió Atlético Tucumán por Banfield a mediados del año pasado. Otros debutantes en 2024 fueron Sebastián Peratta (Independiente Rivadavia) y Rubén Capria (Newell´s).

Tras las respectivas desvinculaciones de Guiñazú y de Rojas, Talleres y Belgrano tienen vacante el cargo de director deportivo. En Instituto, Federico Bessone lleva tres años y medio en la función de mánager.

Dos años de gestión ininterrumpida llevan Federico Lusenhoff (Rosario Central), Marcos Angeleri (Estudiantes), Ricardo ‘Ricky’ Álvarez (Vélez) y Daniel Vega, quien asumió como mánager de Huracán inmediatamente después de haber realizado una experiencia similar en Platense.

En enero pasado, Gimnasia y Esgrima la Plata contrató como responsable del área fútbol a Mariano Messera y San Lorenzo eligió para la misma función al colombiano Carlos ‘La Roca’ Sánchez, luego de las gestiones de Néstor Ortegoza y Ángel Bernuncio. Semanas atrás, Alejandro Schiaparelli asumió en San Martín de San Juan, donde el puesto de director deportivo estaba vacante desde que Raúl Antuña asumió como DT en marzo de 2022.

Enzo Francescoli, responsable de la Secretaría Técnica del Departamento Fútbol de River Plate desde 2014, es quien acumula más experiencia de gestión como nexo entre dirigencia y cuerpo técnico en la Primera División de la AFA. En Boca Juniors, es el propio presidente Juan Román Riquelme quien ostenta la ‘chapa’ de Director General de Fútbol Profesional y Amateur.