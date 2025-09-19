De rondas comerciales a olimpiadas de albañilería: lo que dejó la Semana de la Construcción en Córdoba

Más de 6.500 personas participaron de la Semana de la Construcción Córdoba, organizada por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco Córdoba), que reunió a empresas, marcas líderes y profesionales del sector durante tres días de actividades. Con 80 stands, más de 170 sponsors y alrededor de 1.500 encuentros comerciales, el evento se convirtió en un espacio de vinculación y negocios para toda la cadena de valor de la construcción.

Milei en Córdoba: comerciantes lanzaron "Promos anti coima" durante la visita del mandatario

Además de la feria y las rondas comerciales, la agenda incluyó espacios de debate y formación como Escenario de Ideas, Constructoras de Liderazgo, Construir con Propósito y El Puente, con charlas sobre inclusión, sostenibilidad, liderazgo femenino y capacitación de nuevas generaciones. También se realizó la XI Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad y Corredores Bioceánicos del Foro Empresario de la Región Centro, con la participación de representantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y organismos internacionales.

Entre las actividades más llamativas se destacó la Olimpiada de Albañilería, organizada por la Fundación UOCRA junto con la Escuela de Gestión de Camarco, en la que equipos de cinco seccionales de distintas provincias compitieron por construir un muro con exigencias técnicas en solo cinco horas. El ganador fue el equipo CIFIC-CFL N401 de Pinamar, reconocido por la calidad y el talento de sus integrantes.

La Semana de la Construcción dejó en claro que Córdoba se posiciona como un punto clave del sector, combinando oportunidades de negocio, formación profesional e intercambio de experiencias entre actores públicos y privados, con proyección regional e internacional.