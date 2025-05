Deloredista demanda reforma de “la Copa” y aviva el fuego del reclamo de intendentes UCR

En medio de la marcada preocupación del Foro de Intendentes Radicales (FIR) ante la disminución de los recursos que gira la Provincia a los municipios y comunas, el legislador Matías Gvozdenovich volvió a la carga con su proyecto de reforma de la ley de coparticipación. El combo de “más servicios y la baja de fondos”, representa una mochila pesada de llevar para los jefes comunales. La UCR emitió una primera señal de reclamo que escalará.

Los titulares boina blanca de gobiernos locales y el halconismo radical en la Unicameral demandan la conformación “urgente” de la mesa de seguimiento de la coparticipación provincial, “como cuando estaba Juan Schiaretti”. “Hoy no lo hay”, azuzó el jefe del bloque radical en la Unicameral al exigir “transparencia” de los recursos provinciales.

Algunas voces del interior ya no ocultan las dificultades que vendrán ante el pago de sueldos y aguinaldo de junio en gestiones que no tengan ordenadas sus finanzas. El golpe en las arcas municipales por “la sustancial disminución de los recursos”, fue la primera señal de alerta que emitió la cúpula del Foro Radical en su plenario ampliado, junto a legisladores halcones que responden a Rodrigo de Loredo.

Según pudo confirmar Perfil Córdoba, se viene una reunión entre semana de la mesa chica tripartita -la cúpula del FIR, encabezada por el intendente Roberto Casari; el jefe de la bancada radical y el presidente de la UCR, Marcos Ferrer- “para ver cómo avanzamos con estos temas por el seguimiento de la coparticipación”, remarcó Gvozdenovich, quien apuntó contra el ministro de Economía, Guillermo Acosta, un llaryorista puro.

“El ministro de Economía tiene que explicarnos para que nos convenza a nosotros de que estamos equivocados. ¿Por qué no viene a hablar a la Legislatura?”, lanzó en su ácido comentario la espada deloredista por el planteo formal de que se active la Mesa de Seguimiento de la Coparticipación. Sin esto, “nadie puede controlar si realmente mandan lo que tienen que mandar a cada municipio”, apuntó al hacer foco en “una disminución importante” de los recursos.

Números a la baja

El titular del Foro puso el tema sobre la mesa. “La coparticipación tiene un crecimiento nominal de un 70%, pero por la inflación hay una baja de la coparticipación en los primeros cuatro meses en 15% y ahí te impacta 30%”, le dijo Casari a este medio. “Eso deja un impacto en las arcas municipales”, remarcó.

El intendente de Vicuña Makenna hizo foco en los números que preocupan a la gran mayoría de los jefes territoriales. “La coparticipación ha aumentado un 70% en el año 2024 y 2025. Ahora bien, si vos trasladás el incremento de inflación, fue de un 100%, ahí ya tenés una quita del 30%”, puntualizó.

De este modo, Casari advirtió del impacto en las arcas locales. “Muchos municipios no van a poder cubrir sueldos”, dijo el jefe comunal del sur provincial. “Los que venimos acomodados (con las finanzas) no tocamos los sueldos”, aseveró al sostener que un ajuste no puede venir por ahí.

El combo de más servicios que atender en sus localidades y la baja de fondos de “la copa” es un punto clave de la ecuación que no cierra. Y su costo hoy “no se lo puede trasladar a la gente”, sostuvo. La baja del consumo y la recesión que se refleja en el IVA impacta en la recaudación de la provincia, que luego tiene su efecto en los municipios. “Nos impacta también a nosotros”, subrayó.

Se estima que en mayo habrá un aumento en la coparticipación por la liquidación del campo, pero será un aporte “circunstancial”. Con el fin de la cosecha histórica “va a haber tres meses durísimos”, aportó una voz entendida.

Avanzada radical

En su despliegue de artillería pesada contra el gobierno llaryorista, Gvozdenovich hizo eje en cuatro puntos. “Transparentar los números” con el seguimiento de la coparticipación, indicó. A eso se suma el reclamo por el cambio del índice por medio del Censo que aplicó la Provincia en el arranque del año, en base a la ley.

“La mayoría de los municipios fueron perjudicados”, fustigó la espada radical, salvo los que tuvieron un crecimiento poblacional alto y las 11 comunas que pasaron a engrosar la cifra de 271 municipios, pero con la misma masa coparticipable a distribuir. “Nunca fueron a explicar el cambio de índice a la Legislatura”, disparó el opositor contra Acosta. “El Censo fue un mamarracho en la gestión de Alberto Fernández”, ahondó.

A su vez, declaró que el Fondo Permanente que se firmó recientemente en el marco del Fondo Federal “es una miga de pan para los municipios”, y acentuó: “Eso no es una solución real”. En su avanzada, el halcón radical reclamó “rediscutir la fórmula de coparticipación” sobre la base de su proyecto “cajoneado” (fin al 70-30 y avanzar con el 50-50) y demandó que “se coparticipe el 100% de los impuestos, porque acá en Córdoba no se está coparticipando todo”.

“No es justo el reparto”, objetó el jefe de la primera minoría opositora al fogonear su iniciativa de reforma al régimen de coparticipación, una primicia de Perfil Córdoba de enero de este año, cuando el malhumor de los intendentes había cobrado fuerza. Hoy, la queja por la baja de los recursos coparticipables volvió a instalarse. Desde el gobierno se dijo que “no van a responder por los medios” esta demanda, fue ante la consulta de este diario.

Contrataque del PJ



El jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, salió al cruce de las críticas de la bancada referenciada en el diputado nacional. También cayó en la volteada el líder del Frente Cívico. “La oposición que responde a Rodrigo De Loredo y a Luis Juez lo único que hace desde que asumimos el mandato junto al gobernador (Martín) Llaryora en la provincia es ponernos palos en la rueda, sembrar dudas permanentes en la gente, tener doble vara a la hora de actuar de una manera con (Javier) Milei, diciéndole que si a todo de todo, y en Córdoba, negándose a todo a nuestro gobierno”, fustigó.

En su contragolpe, la espada peronista aseguró que “no comparte la manera en la que se desempeñan ni la forma en la que hacen política”. “Es más de la vieja política que la gente hace mucho tiempo decidió dejar atrás”, aportó.

De todos modos, exhibió una apertura al diálogo en la medida que las “críticas sean constructivas” y se mostró a favor de “trabajar juntos aún con quienes pensemos distinto”, subrayó. En ese sentido, enfatizó: “Esto es como el tango, necesitamos que ellos quieran lo mismo, necesitamos que ellos quieran ser una oposición constructiva. De lo contrario es muy difícil”.