Denuncian 200.000 empleos perdidos y falta total de diálogo con el Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este miércoles su tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Jorge Sola, abogado laboralista y secretario nacional de prensa de la central obrera, denunció la destrucción del empleo formal, el cierre masivo de pymes y la ausencia absoluta de canales institucionales con el Ejecutivo. Además, apuntó contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo y criticó el intento de “debilitar a los gremios”.

“No estamos teniendo espacios de diálogo con el Gobierno”

El paro comenzó desde la medianoche y se hizo sentir con fuerza en sectores industriales clave, como las automotrices en Córdoba. "Fue una medida masiva en todo el país que refleja no solo el malestar actual de los trabajadores, sino también la incertidumbre sobre lo que viene", concluyó Jorge Sola en diálogo con Punto y Aparte por Punto a Punto Radio (90.7).

Más de 200.000 empleos perdidos y pymes cerradas

Según el dirigente, el modelo económico del Ejecutivo provocó la pérdida de más de 200.000 empleos formales y el cierre de más de 12.000 pymes en el interior. “Nos estamos quedando sin empresas. En el sector seguros, solo en el último año cayeron seis y se perdieron 2.000 puestos entre directos e indirectos”, denunció.

UTA sin paro y la CGT en la calle

Sola aseguró que no existen canales de diálogo con el Gobierno nacional. “No estamos teniendo espacios para expresar nuestras miradas. Las mesas de discusión no están sucediendo. Por eso tenemos que expresarnos con protesta”, afirmó. Y reiteró que el paro no responde a una lógica electoral: “El gobierno fue legítimamente electo. Nosotros no reclamamos una nueva posición política, sino soluciones a problemas concretos. Nos pega mal la caída del salario y del empleo”.

Una de las señales políticas más visibles del paro fue la no adhesión de la UTA, el gremio que agrupa a los choferes de colectivos. Sola explicó que la organización está bajo conciliación obligatoria por otro conflicto y que temen represalias. “Desde lo legal, esa conciliación no debería afectarlos. Pero cada dirigente tiene su mirada. Aun así, en muchos lugares hubo choferes que no salieron”, aclaró. La ausencia del transporte público le dio un tono parcial a la medida, especialmente en las grandes ciudades.

Reforma laboral sin debate y gremios en alerta

Consultado por la reforma laboral y los dichos del ministro Guillermo Francos, Sola fue contundente: “Ya hicieron una reforma laboral sin debate. Nosotros también queremos reformular cosas, pero no para quitar derechos ni debilitar instituciones. Se equivocan al ver en los gremios un adversario político”.

“El mundo del trabajo no es el del siglo pasado”

Para cerrar, advirtió: “El mundo del trabajo no es el del siglo pasado. Ha cambiado. Tenemos propuestas, pero deben discutirse por actividad, no con recetas horizontales que solo buscan debilitar el poder gremial”.