Depietri: la gambeta de Talleres

Cuando era un pibe y se destacaba en su Tandil natal, Valentín Depietri usaba la camiseta con la ‘10’ en la espalda, como su ídolo: Lionel Messi. Siempre admiró al capitán de la Selección nacional y lo observó para poder aprender de él. Desde niño su gambeta lo hizo resaltar. Por eso, cuando el 21 de noviembre pasado Daniel Valencia, gloria de Talleres y campeón del mundo en 1978, se le acercó a dialogar, él lo valoró y puso en práctica. La imagen de ambos dialogando fue celebrada por los fanáticos albiazules. El actual delantero albiazul contó que la ‘Rana’ le dijo que siga con su juego y “que no deje mi esencia, que es la gambeta”. Valencia tenía juego, pases y gambeta y por eso le pidió a Valentín que se adapte al fútbol actual, pero que no pierda su gambeta. “Confío mucho en Valentín Depietri, trato de darle confianza y que no renuncie a lo que él sabe”, contó luego el exmundialista. Tras esa charla, al siguiente partido Depietri marcó dos goles –a uno se lo anularon, pero había hecho una definición estelar–.

El delantero llegó a Talleres en enero de este año procedente del fútbol brasileño y fue de menor a mayor en su juego y protagonismo en el club, lo que le abre un panorama expectante para el 2024. El surgido de Unicen de Tandil, donde hizo todas las inferiores hasta llegar a Santamarina, dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre su primera temporada en la institución de barrio Jardín. “Mi principal virtud es la gambeta y la velocidad. Y siento que este año mejoré en los controles y en el aspecto físico”, consideró. La gambeta siempre presente.

—¿Quién era tu ídolo futbolístico de pibe? ¿Y qué tratas de imitar de ese jugador?

—Mi ídolo siempre fue Lionel Messi. Admiro todo lo que hace, sus definiciones, asistencias, controles y su posición en la cancha.

—¿En qué momento estás de tu carrera?

—Siento que estoy en un momento de aprendizaje y de sumar experiencias nuevas que me van a ayudar para más adelante.

El 2023 de Valentín. Depietri debutó en Santamarina en agosto del 2019 y tan sólo 31 partidos después, en julio de 2021, fue adquirido por Fortaleza de Brasil, donde jugó la Copa Libertadores. Talleres intentó tres veces contratar al atacante en diversos mercados de pases; en dos le fue esquivo y recién a inicios de este año lo logró, luego de que el club de barrio Jardín adquiriera un porcentaje de su pase y le hiciera un contrato hasta diciembre de 2026. En el equipo que conducía

Javier Gandolfi, el delantero jugó 31 partidos (16 de la Liga Profesional, 12 de Copa de la Liga y tres de Copa Argentina). “Fue un año que, creo, fui de menos a más. Al principio me costó un poco desde lo físico y después me fui adaptando poco a poco al ritmo de juego”, evaluó el jugador, al tiempo que analizó: “Y fue un gran año para Talleres, en que se logró un subcampeonato y terminamos cumpliendo los objetivos de finalizar segundos en la tabla general y clasificar a la Libertadores, que fue algo muy bueno para el club”.

—¿A qué aspiras el próximo año?

—En el 2024 apunto a lograr continuidad, jugar la mayor cantidad de partidos y ayudar al equipo.