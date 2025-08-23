Desafiarte: un festival que se sube a los escenarios para romper barreras

El arte y la discapacidad han recorrido un largo camino de la mano y en Córdoba esa travesía tiene un nombre: Desafiarte. Lo que comenzó hace más de dos décadas a partir de la iniciativa de un puñado de instituciones, hoy se ha convertido en un movimiento cultural que rompe barreras y que se erige como un estandarte de resistencia y dignidad.

En el marco de las actividades que culminarán el próximo domingo 31 de agosto, Perfil Córdoba dialogó con Adriana Torriglia, una de las figuras clave en la génesis de este festival inclusivo.

La génesis de una utopía

La historia empezó con un cambio de paradigma. La discapacidad, tradicionalmente abordada desde un enfoque puramente médico –centrado en el diagnóstico y la rehabilitación– comenzó a incorporar la dimensión educativa.

Con Córdoba como pionera, lo primero que nació fueron las escuelas especiales; esto significó la creación de cargos, currículas y edificios específicos.



Más tarde, el punto de inflexión llegaría con la incorporación de los lenguajes artísticos, una lucha que Torriglia y otros artistas se propusieron dar. “El gran movimiento de la educación por el arte en Argentina, desde los 60 y 70, vino a decir: todos los lenguajes artísticos para todos”, rememora.



Para Torriglia, profesora de sordos y especialista en lenguaje, la integración era ineludible. “Siempre bailé, siempre estuve muy conectada con el mundo de la danza y de la expresión corporal”, relata.

Con el paso del tiempo los cargos crecieron y el arte se equiparó a otras disciplinas como la fonoaudiología y la psicomotricidad. “El arte le otorga al sujeto educativo, que es sujeto de derechos, el ámbito de las emociones y de las expresiones", destaca. El resultado, asegura, es un desarrollo de la autoestima, la convicción y del “sí se puede”.

Fue en ese contexto que un grupo de seis instituciones decidió unir fuerzas. Con la necesidad de insumos de calidad para sus trabajos artísticos, se presentaron a un programa de la Fundación Arcor en 2003.

“Fue un boom”, recuerda Torriglia. “Nos dimos cuenta que lo que estaba pasando adentro, tenía que salir afuera”. Y así nació el Festival Desafiarte, que pasó de seis a 106 instituciones participantes en poco más de dos décadas. Un crecimiento exponencial, subraya, que se explica por la comprensión de “una triangulación que sostiene la utopía de lo creativo: la de los profesionales de la salud, la educación y el arte”.

Adriana Torriglia. La especialista en lenguaje está a cargo de la coordinación general de Desafiarte.

Un movimiento en expansión

En la actualidad, el festival ha ido más allá de las escuelas especiales, sumando a personas de todas las edades e incluyendo adultos mayores que asisten a centros de día y otras organizaciones fuera del sistema educativo. El objetivo, dice Torriglia, es incidir para que cada organización incorpore el arte en su staff.

Y hay más: este año, Desafiarte decidió ir más allá de la capital. La organización notó que muchas delegaciones del interior no conocían la ciudad de Córdoba y que, además, no todos podían viajar. Así, se crearon subsedes en San Justo, San Javier y General San Martín, llegando a localidades como Morteros y Villanueva.

Esta expansión, sumada a la llegada de participantes de otras provincias, como La Pampa y Mendoza, elevó la cifra a más de 500 personas en las subsedes.

Un faro en medio de la tempestad

La conversación no puede eludir el contexto actual. La ley de emergencia y los recortes a los aportes para las terapias de personas con discapacidad han sido un golpe durísimo. La reacción de Torriglia ante la situación es visceral: “La piel se desgarra, el alma se tritura, se licúan las esperanzas y viene la soledad, la tristeza, la discriminación y el abandono”, dice.

La huella imborrable de los afrocordobeses y un legado vivo

Sin embargo, en medio del dolor, Torriglia encuentra una fortaleza que ilumina. Esa fuerza, explica, proviene de la comunidad que se ha construido en torno a Desafiarte: familias, profesionales, docentes y estudiantes que se fortalecen y se comprometen.

En el festival ese compromiso se materializa en cada obra de teatro, en cada danza, en cada fotografía y en cada murga, demostrando que la capacidad siempre puede más que la discapacidad.

Festival en acción

La 23ª edición del Festival Desafiarte, que se lleva a cabo del 14 al 31 de agosto, es una muestra viva de este compromiso. Con más de 106 propuestas artísticas, el evento promueve la accesibilidad cultural como un derecho donde disciplinas como las artes visuales, la música, el teatro, la danza y la literatura se dan cita en los escenarios más emblemáticos de la provincia.

El Teatro Real fue sede de las artes escénicas del 21 al 23 de agosto, mientras que la Biblioteca Córdoba albergó jornadas de narración oral y títeres.

El arte también tomó la Legislatura y el Museo Genaro Pérez, con exposiciones que pueden visitarse hasta fin de mes; y las actividades se extienden a las subsedes de Villa María, Villa Dolores y Brinkmann.



La cultura cordobesa y el apoyo a la ley de emergencia en discapacidad

En el Caraffa. El pasado lunes referentes de la Cultura y fundaciones se reunieron en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad.



Referentes de la cultura local se unieron al reclamo por la ley de emergencia en discapacidad, impulsada por la Fundación Converger, Capredis, ATI y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.

Bajo la consigna “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, el encuentro se realizó en el Museo Caraffa, donde las instituciones expusieron la urgente situación del sector ante artistas, escritores y músicos.

