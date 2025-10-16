Mañana viernes trasladarán a Córdoba al doble femicida Pablo Laurta, estará aislado en la cárcel de Cruz del Eje

El doble femicida Pablo Laurta llegaría a Córdoba mañana viernes. Podría ser al mediodía. Es posible que las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad realicen una rueda de prensa como corolario del operativo que permitió interceptarlo y detenerlo antes de que huyera a Uruguay con su hijo.

Desde ayer se encuentra en Concordia, donde la fiscal Daniela Montagne lo imputó por el homicidio del remisero Martín Palacio. En la indagatoria se abstuvo de declarar.

El fiscal de Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, también lo imputó por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, a quienes asesinó a quemarropa el sábado último con un arma de fuego en Villa Serrana.

Según trascendió, la hora precisa del traslado depende de la fiscal entrerriana Montagne. La comitiva policial cordobesa parte hoy jueves hacia la ciudad litoraleña. Se prevé un operativo especial para el recorrido de los casi 700 kilómetros de distancia.

En Córdoba, Laurta sería indagado la próxima semana. Hasta ahora no se presentaron letrados que lo defiendan. Si él no pide un abogado particular, lo asistirá legalmente un defensor público.

Dónde será alojado

Para el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Pablo Laurta es una incógnita. Si bien ya estuvo detenido el año pasado, en esta ocasión deben analizar la actitud del acusado de tres crímenes en la convivencia con otros internos y de estos hacia él por la enorme repercusión pública del caso.

Lo más probable es que, para los trámites administrativos de fichaje, sea recibido en la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido) y de ahí sea trasladado de inmediato a la cárcel de Cruz del Eje. En los primeros días, Laurta estará aislado, solo en una celda y sin contacto con otros presos. Las pericias e informes médicos y psicológicos que se le realicen determinarán cuándo podrá tomar contacto con otras personas.

Caso Laurta: las alertas que el sistema judicial ignoró antes del doble femicidio

Un perfil desafiante

En la víspera, al ser trasladado desde Gualeguaychú -donde fue detenido- hacia Concordia, a la sede de los tribunales que investigan el crimen de Palacio, Laurta mostró un aspecto desafiante y frío.

Mientras en la fiscalía mantuvo un hermético silencio, al ser abordado por micrófonos de la prensa a la salida de Gualeguaychú y el ingreso de los tribunales de Concordia, pronunció frases coherentes con el ideario antifeministra que se advierte en sus redes sociales.

Habló el acusado del doble femicidio Pablo Laurta: “Todo fue por Justicia”

“Todo fue por justicia” afirmó ayer por la mañana al subir al móvil policial. Se deduce que así justificó los tres crímenes que se le adjudican. Lejos de declararse inocente, redobló la apuesta.

Cuando descendía en Concordia agregó: “Hay que venerarlo, es un mártir”. No quedó claro si se refirió al remisero Palacio o a otra persona.

También se especula si las frases aisladas intentan mostrar un perfil patológico que permita declararlo inimputable.

Encontraron el auto en Uruguay

Otra novedad de las últimas horas es el hallazgo del auto que dejó Pablo Laurta en Salto, a escasa distancia del Río Uruguay. Se trata de un Lifan color gris con matrícula de Montevideo.

El imputado triple homicida lo habría dejado allí como parte del plan de huida con su hijo. En efecto, pensaba cruzar en Kayak el río, para lo cual se entrenó durante 10 días. Luego, ya en Uruguay, se subiría al vehículo hallado entre malezas.