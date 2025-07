Di María fue presentado en Central: el ídolo vuelve tras 18 años y sueña con el título

Después de casi dos décadas en el fútbol europeo y una destacada trayectoria con la Selección Argentina, Ángel Di María concretó su regreso a Rosario Central. La presentación oficial se realizó este lunes en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito, donde no pudo contener la emoción: "Es lo que soñaba", dijo entre lágrimas, apenas iniciado el acto.

Belgrano reforzó la defensa por completo

Formado en Central y con debut en Primera en 2005, Di María jugó allí hasta 2007. Este retorno marca un hito tanto para el club como para el propio jugador, que expresó su deseo de "cerrar el círculo" en el equipo donde comenzó todo. "Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero esto es más que todo lo que hice, volver a casa es muy especial", afirmó.

La primera aparición frente al público canalla sería en el duelo ante Godoy Cruz por el inicio del Torneo Clausura. En ese encuentro, Di María vestirá nuevamente la camiseta número 11, la misma que usó antes de dar el salto a Europa.

Durante la conferencia, el rosarino compartió detalles personales de este esperado regreso. Acompañado por su esposa e hijas, habló sobre las emociones que le generó pisar otra vez el estadio y el vestuario. "La más chiquita tenía más nervios que yo", bromeó. También recordó con humor que la ausencia de su madre lo ayudó a no quebrarse aún más: "Si venía iba a llorar más todavía".

El reencuentro con Central estuvo precedido por años de especulaciones. "Desde que me fui lo imaginaba. Las veces que hablé con Gonzalo Belloso y no se daba, mi mujer era la que salía a defenderme. Hoy, gracias a Dios, estoy en Central", declaró.

Talleres: Fassi al gobierno, Fassi al poder

Más allá de lo emocional, Di María fue claro en sus intenciones: quiere competir. "En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar y estar en el nivel que lo sigo haciendo, quiero jugar y ser feliz como durante toda mi carrera", señaló. También analizó lo que será su adaptación al torneo local: "¿La vuelta al fútbol argentino? Boca ya me la hizo sentir (en Benfica, durante el Mundial de Clubes), después depende de cómo me mueva y lo que el entrenador me vaya pidiendo. Es más duro, hay más choques, más golpes, se corta más el partido, pero después dependerá de mí".

Como parte del acto, se proyectó un video con imágenes de su infancia, sus inicios en Central y su paso por la Albiceleste. Después, recibió la camiseta de manos de Federico Lussenhoff y recorrió el campo de juego con su familia.

Para evitar desbordes ante la expectativa que genera su regreso, el club anunció medidas especiales de seguridad. El predio de Arroyo Seco permanecerá cerrado al público hasta las 14 durante entrenamientos y jornadas de concentración.

Di María cerró la presentación reafirmando su compromiso: "Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, el siguiente es intentar ser campeón con Central. Es el deseo mío y de mi familia".