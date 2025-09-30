Día de San Jerónimo: cómo serán los servicios este 30 de septiembre

La Municipalidad de Córdoba informó la modalidad de los servicios durante el Día de San Jerónimo, jornada en la que hay asueto administrativo en el ámbito municipal.

Los destinos más buscados para el próximo fin de semana largo

Cómo será el transporte urbano

El transporte urbano de pasajeros circula con frecuencias de día sábado y se reforzarán las horas pico.

Recolección de residuos

El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal, mientras que el jueves 2 de octubre no habrá recolección por conmemorarse el Día del Recolector.

Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

Cementerios

Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8 a 18.

ITV

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad. ​

Palacio 6 de Julio

El Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y demás oficinas descentralizadas permanecerán cerradas.

Carlos Paz llevó gastronomía, música y teatro a la Feria Internacional de Turismo

Clases

No hay dictado de clases durante la presente jornada.

Bancos

No hay actividad en los bancos públicos y privados.