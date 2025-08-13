Día del Niño: cuáles son los cinco juguetes más buscados en el país

A solo cuatro días de la celebración del Día del Niño, Mercado Libre informó cuáles son los regalos más buscados y comprados por las familias argentinas. La plataforma de comercio electrónico, que lidera el segmento en ese rubro, confirmó un crecimiento del 32% en la venta de juguetes y juegos en comparación con el mismo período del año pasado.

En ese marco, el ranking de los cinco regalos más populares está encabezado por clásicos que se mantienen a lo largo de los años. Lo más comprado son bloques de construcción, entre los cuales se destacan modelos de diversas marcas y también con un amplio abanico de precios. En segundo lugar, se ubican los muñecos de peluche y completan el podio los tradicionales juegos de mesa. Según Mercado Libre, en el cuarto puesto quedaron las consolas y accesorios gamer y en la quinta ubicación otro clásico de décadas: las bicicletas infantiles

Agustín Oronel, uno de los titulares de la juguetería cordobesa Pluto's contó qué pasa en Córdoba: "En nuestros locales vemos algunas tendencias distintas: el muñeco peluche ha picado en punta con la moda, principalmente Capibara, Labubu, los dibujitos de Tralalero tralala, y los clásicos como Sony o Pokemon. Los personajes impulsados por el mundo digital pegaron fuerte, entendemos que la moda primero pega por TikTok. Después los clásicos: los bloques siempre están, los magnéticos también. Es un juguete didáctico y lindo. El comentario general por parte de los padres es buscar algo que los aleje de las pantallas, porque está todo muy digital".

Respecto a las ventas, Oronel aseguró que si bien aún no tienen números finales, "la recesión se siente".

Crecimiento impulsado por el regreso de los clásicos y nuevas tendencias

El informe de Mercado Libre destaca que, dentro de la categoría de Juguetes y Juegos, el crecimiento ha sido significativo en productos tradicionales. Los bloques de construcción lideran el repunte con un aumento del 95% en unidades vendidas, seguidos por los peluches con un 79% y los juegos de mesa con un 63% respecto a agosto de 2024.

Además, la plataforma subraya la influencia de las tendencias virales. El muñeco Labubu se mantiene firme entre las cinco búsquedas más populares, con más de 100 mil búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también se consolidan como un producto estrella, impulsando a su categoría al primer puesto del ranking.

La tecnología no se queda atrás. La venta de tablets y consolas de gaming registra un aumento notable, lo que demuestra que los dispositivos electrónicos siguen siendo una opción muy elegida para celebrar a los más chicos.