Dirigentes de CTAA denunciaron penalmente al fiscal Ernesto de Aragón

El abogado César Roberto Theaux presentó esta mañana una denuncia contra el Fiscal de Instrucción Ernesto de Aragón, los subcomisarios Ezequiel Romero y Edgardo Pérez, el subinspector Rey, y policías que prestaron servicios adicionales el 28 de agosto último en la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de abril 784.

La presentación recayó en la Fiscalía Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas.

Relata una sucesión de hechos que incluye la presunta agresión del personal policial a los manifestantes de la CTAA (CTA Autónoma Nacional) y la detención que califican de "Ilegal" de 15 miembros de la central sindical, encabezados por Federico Giuliani, además secretario general de ATE Córdoba.

El objetivo de la manifestación era reclamar por incumplimientos en la entrega de comidas y meriendas para unas 200 personas que asisten a Políticas Públicas en la ciudad de Córdoba.

Qué dice la denuncia

Señala que el subcomisario Romero intentó impedir el avance de la marcha, y no permitió la comunicación con el funcionario del área, Raúl La Cava, además de que hubo intentos de ingreso forzados al edificio, con personas lesionadas.

Añade que al ser detenidos fueron desnudados y palpados, las mujeres por hombres en tres ocasiones y los hombres en cinco. Luego fueron trasladados a Bouwer y retenidos durante tres horas, sin conocimiento de sus abogados.

El día de su detención, el dirigente de ATE Federico Giuliani grabó un video que se viralizó.

En la presentación incluyeron que se les confiscaron los teléfonos celulares. En el caso del abogado Theaux, ese hecho le ocasionó graves inconvenientes laborales.

Con relación al fiscal De Aragón, la denuncia apunta a la presunta “manipulación” de la investigación a su cargo.

Nueva causa por judicialización de la protesta social

Hay que recordar que De Aragón es uno de los dos fiscales que tienen instrucciones de la Fiscalía General para intervenir en protestas sociales, sindicales y callejeras.

La versión que dio la Fiscalía en los días posteriores a los hechos es diferente a la que consta en la denuncia.

El 1 de septiembre, la jueza de Control Anahí Ampartzounian ordenó liberar a los dirigentes aprehendidos, mientras se realizaba una manifestación que llegó hasta las escalinatas de Tribunales 2.

La causa contra ellos continúa su trámite, bajo la imputación de lesiones leves y resistencia a la autoridad. En el caso de Giuliani, también es por amenazas.

Theaux, además, pidió ser querellante con el patrocinio letrado de Claudio Orosz.