Dividido en dos, el PRO agita la interna

Fue una semana clave para el microclima del PRO que se debate por estos días si habrá o no interna. Lo que sí quedó claro en las últimas jornadas es que, después de algunos acuerdos que se tejieron, el mapa amarillo en Córdoba quedó dividido en dos: de un lado, el lote tradicional de los orgánicos con Darío Capitani, Gabriel Frizza, Javier Pretto y Oscar Agost Carreño -el eje que respaldan desde Buenos Aires, Emilio Monzó y Nicolás Massot-; y del otro, Soher El Sukaría, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi, Pedro Dellarosa, Eduardo “el Gato” Romero, más el grupo que responde acá al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los integrantes de la juventud del partido. Con todo ese panorama, y mientras se aguarda la autorización del COE para saber si se podrá votar o no el 20 de noviembre, esta semana se tejió y mucho. Todos dicen que hay chances de acuerdo, y tanto de un lado como del otro, se acusan de querer acordar para que la sangre no llegue al río. Lo cierto es que esta semana hubo mucho cruce de llamados, fichas de afiliación que se movieron y nombres que se barajan para encabezar las candidaturas. Entre ellas, algunos coincidieron con que Dellarosa (intendente de Marcos Juárez) podría ser el candidato provincial del armado opositor dentro del partido.

Viernes movido en el Concejo

Fue otro cierre de semana con movimientos en el Concejo Deliberante. En una misma jornada se trató en comisión y luego se aprobó en sesión el saneamiento de casi 12 mil lotes que estaban dentro de la órbita de Provincia y Municipio. Los que siguen a diario la relación entre El Panal y el Palacio 6 de Julio suelen contar que no hay roces, a lo sumo algunas diferencias, y hasta ciertos ‘celos’ se animó a contar un peronista de la Capital. En los pasillos del Concejo contaron que algo de eso se vio con lo que se sancionó en torno a los lotes y la gratuidad de las escrituras. “Pasaron los muchachos del Colegio de Escribanos a hacer un poquito de lobby. Y parece que los mandaron…”, contó alguien desde el Concejo. Lo cierto es que no fue la única cuestión que ocasionó el movimiento en el edificio del Pasaje del Comercio, la otra cuestión fue el impacto en la reducción del 30% de los sueldos y la extensión por tres meses más. “Venían cobrando lo de junio, que en julio no se notó por el aguinaldo, y ahora, cuando cobraron el sueldo de agosto en septiembre se notó fuerte. Los asesores cobraron casi 10 mil pesos menos y encima no pueden entrar a ver el recibo de sueldo”, dijo otra fuente del Concejo.



Dos que suenan para el 2021

El PJ sigue discutiendo qué pasará entre Provincia y Nación de cara al año próximo. Si habrá unidad o no; cómo se pueden acomodar los nombres y quiénes son los referentes del partido que pueden llegar a colar alguna ficha en las boletas del año que viene. Y en la ciudad, el peronismo, gobernando el municipio después de décadas, también empiezan a sonar algunos nombres. Un armador de la Capital dijo que hay dos funcionarios que, a lo mejor, podrían empezar a tallar para las listas del año próximo: Victoria Flores y Marcelo Rodio, titular del COyS y Tamse, respectivamente. “Son los que tienen para mostrar gestión y sería una picardía no aprovechar para mostrar lo que se está haciendo en la ciudad. No para encabezar, pero sí para estar porque son dos áreas que están bien”, dijo el hombre.

De la Justicia Federal cordobesa al plano nacional

Fue motivo de varias de las conversaciones del bar en el 13º piso de Tribunales Federales en Córdoba y se trata de dos pesos pesados de la Justicia local con roce nacional: Fabián Asís y Liliana Navarro. Asís fue elegido presidente de la junta de tribunales federales en todo el país y tendrá línea directa con los miembros de la Corte; cabe recordar que Asís integra el TOF2 en Córdoba y formó parte del tribunal que condenó en su momento al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. En tanto, Navarro fue convocada como invitada especial a la comisión de seguridad interior y narcotráfico del Senado que se reunirá a 30 años de la sanción de la ley 23.737. La presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba disertará mañana a la mañana.



“Negri es Gardel”

La frase sorprendió por tratarse de un peronista de mala relación con El Panal enojado por la postura del gobernador Juan Schiaretti en torno a lo que se le quitó de coparticipación que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires. El hombre, cercano al kirchnerismo, se animó a tirar sobre el final de la semana que el famoso 57% se deglutió rápidamente. “Al final, (Mario) Negri, que sacó el 18% hoy es Gardel y Schiaretti que arrasó tiene menos peso que él”, dijo sobre el líder del interbloque de Juntos por el Cambio. Parece que está cantado…



Cerca de Llamosas no descartan el 2021

Que la situación epidemiológica de Río Cuarto se agravó lo sabe todo el mundo. El tema es que cerca del intendente Juan Manuel Llamosas algunos se animan a decir que tampoco sería ideal ir cerca de la fecha que se anunció para el último domingo de noviembre. Un peronista que reparte sus tiempos entre Córdoba y el Imperio del Sur confió que algunos observan con atención que tampoco sería una buena fecha noviembre por lo que será el clima nacional en el Congreso para esa fecha con discusiones postergadas y los saldos de la pandemia. “Todos los oficialismos van a pagar un costo, por eso la idea es pensar más adelante. Pero, además, si se complica en el Congreso dos de los cuatro diputados de (Juan) Schiaretti son de Río Cuarto, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. Así que hay que esperar y ver si se puede volver a patear”, dijo el peronista que reconoció que esto es casi minuto a minuto.