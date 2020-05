Donan 750 bolsones de comida a afectados de la industria cuartetera

Una historia de esfuerzo y solidaridad es la que protagonizan Daniel Szachniuk junto a su hijo Brian, más conocido como “El Chulo”, una de las voces jóvenes y prometedoras del cuarteto de Córdoba. Justamente esta pasión por la música popular es la que despertó un acto de solidaridad familiar que impacta por la dimensión y las cifras que involucran.

En medio de una complejísima situación que vive el mundo del cuarteto, los Szachniuk decidieron utilizar el dinero que tenían destinado para hacer una campaña publicitaria en todo el país fomentando la carrera artística de Brian y usarla para armar 750 bolsones de comida que se repartirán a partir de este lunes a personas vinculadas al cuarteto: plomos, músicos y asistentes. El valor estimado de la donación supera los 700 mil pesos, una cifra considerable en tiempos de pandemia y crisis económica.

“Venía ahorrando para hacer una gran campaña publicitaria a nivel nacional para potenciar la carrera artística de mi hijo, pero vino el Chulo y me dijo: ‘papá, esto se va a dilatar, por qué no se lo damos a gente que no va a poder trabajar por un tiempo largo con todo esto que se está viviendo’ y le dije que me parecía muy bien”, contó a PERFIL CORDOBA, Daniel Szachniuk, el mayor de la familia.

Entre viernes y sábado se realizó la descarga de mercadería en la Sala del Rey y este lunes comenzará el reparto, también en el tradicional reducto cuartetero. Las entregas se harán de acuerdo a la terminación de DNI entre lunes y jueves, y el viernes a todos quienes no hayan podido asistir en los días anteriores. “Siempre me sumé a causas solidarias, pero nunca a este nivel. Hemos realizado recitales gratuitos, repartido comida, pero nada que ver con esto. Soy muy amigo del Negro Tobi, y hemos compartido muchas cosas. Creo que todo eso influyó”, aseguró Szachniuk .

“ Todo el mundo del cuarteto está pasando un momento muy complejo y han sido muchísimos los llamados y mensajes que tuvimos para consultarnos dónde se pueden retirar los bolsones. Tuvimos el acompañamiento de algunos supermercados que nos congelaron el precio de la mercadería por unos días y les agradecemos mucho. Esperamos sumar nuestro granito de arena y que esto ayude a estas familias a que puedan llevar alimentos y puedan atravesar mejor este difícil presente que nos toca vivir”, completó.