Duhalde: “Schiaretti es el mejor gobernador del país y no puede estar distanciado del Presidente”

por Diego Caniglia

La relación de Juan Schiaretti y Alberto Fernández sigue siendo un tema presente en la agenda del peronismo. Más allá de las lecturas y análisis que surgen ante cada movimiento del mandatario cordobés en su relación con Nación, uno de los dirigentes históricos del peronismo asegura que “no pueden estar distanciados: no le conviene a ninguno”.



Desde España, donde viajó para estudiar la venta a granel de alimentos para luego impulsarlo en Argentina y lograr bajar la inflación, Duhalde atiende el llamado de PERFIL CORDOBA y enseguida aclara: “Lo primero que le quiero decir es que Juan Schiaretti es el mejor gobernador que tiene la Argentina”. “Sinceramente, no tengo tan presente que entre Schiaretti y Alberto Fernández existan diferencias profundas. Por lo que yo pude hablar, me parece que es más una cuestión coyuntural”, agrega el expresidente.



Consultado sobre si la presindencia en las elecciones que consagraron a Fernández influye de manera decisiva en ese “distanciamiento”, Duhalde asegura que no se vio sorprendido por la decisión del mandatario provincial.



“Usted lo sabe mejor que yo: para los cordobeses primero está Córdoba, es así en todas las elecciones. Y si el gobernador privilegió a Córdoba, hay que respetarlo. Yo siempre digo que soy un 75% cordobés, por la gran cantidad de familia que tenemos allá, somos un batallón (sic). Pero lo que pasa en Córdoba no pasa en Buenos Aires, mi provincia: ahí pueden elegir a un bonaerense o a un riojano y es lo mismo”.



—¿Schiaretti necesita más al Presidente en este escenario?

—Hay que tener en cuenta en estos últimos años, Córdoba no ha sufrido una crisis tan importante como sí les pasó a otras provincias. Pero está claro que siempre las provincias van a necesitar a la Nación, más en una etapa de crisis.



—¿La crisis puede acelerar un acercamiento?

—Un buen gobierno nacional depende de que las provincias estén bien. Tiene que ocurrir.



—¿La vicepresidenta es el verdadero motivo de esta relación fría?

—No debería ser motivo de distanciamiento, más allá de las diferencias.