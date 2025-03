Edificios de Córdoba en la mira: alarma por la cantidad de incendios y la falta de seguridad

Bomberos registró el año pasado un poco más de 2 llamados por días por incendios en departamentos de la ciudad. Los profesionales de la ciudad quieren que todos adecuen sus instalaciones a la normativa actualizada. Buscarán poner la mira en todos los edificios anterior a 2007.

En una marcada preocupación por cuidar la vida de los jóvenes o estudiantes que viven en PH en barrios como Nueva Córdoba, Centro, Alberdi y General Paz o Alta Córdoba, por iniciativa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba se conformó una mesa de trabajo denominada “Edificio Seguro y Sostenible” para mejorar las condiciones de seguridad en los edificios capitalinos.

La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Más oportunidades que penas"

A esta mesa se sumaron colegios profesionales, la Cámara de la Propiedad Horizontal (CPH), la División Bomberos de la Policía provincial, y la Municipalidad de Córdoba. “El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en los edificios que hoy tienen un déficit o un problema dado sus características constructivas”, explicó el impulsor y arquitecto especialista en Higiene y Seguridad, Gabriel Sánchez.

Como vocero y coordinador de este espacio, en representación de los cinco colegios y la CPH, destacó que la génesis de esta iniciativa surgió el año pasado ante la necesidad de abordar esta problemática de manera conjunta. "Comenzamos a dialogar entre los diferentes colegios profesionales sobre la necesidad de realizar un plan en conjunto para dar respuesta a esta problemática. Establecimos acuerdos, diseñamos un norte común y le solicitamos una reunión a la Municipalidad", expresó Sánchez.

Un diagnóstico complejo: edificios pre-2007 en la mira

Un primer análisis de la mesa de trabajo reveló que muchos edificios construidos antes de 2007 no cumplen con las normativas actuales de seguridad contra incendios. Anterior a esa fecha, si bien existía una Ley Nacional de Seguridad e Higiene, Córdoba comenzó a exigirla a través de la Dirección de Bomberos recién en 2007. Esto significó que edificios anteriores no estaban obligados a contar con elementos de seguridad cruciales como cajas de escaleras aisladas, cuya construcción resulta ahora inviable por su diseño arquitectónico.

Crisis en el transporte urbano: los usuarios “rehenes de la improvisación”, según los concejales radicales

"No se pueden adaptar porque las dificultades que tiene son insalvables. No se puede constituir caja escalera adentro. Entonces, desde ahí no se puede aplicar la Ley. De hecho, de esos edificios no los toma bomberos porque los rechazaría”, sentenció el directivo del Colegio de Arquitectos. Recién se empieza a hacer cumplir en el año 2007.

Hacia una ordenanza de "adecuación" y concientización

Ante la imposibilidad de adaptar completamente los edificios antiguos a la normativa vigente, la mesa de trabajo se enfoca en la creación de una ordenanza municipal que contemple una regulación para otorgar un "certificado de adecuación de mejoramientos a su máximo estándar posible".

"Nosotros estamos trabajando en una idea de ordenanza para que contemple la regulación. No va a cumplir con la normativa, pero sí pude recibir un certificado de adecuación de mejoramientos a su máximo estándar que podamos que podamos alcanzar con los administradores, según la posibilidad de cada edificio”, detalló el vocero Sánchez.

Esta propuesta deberá pasar por el Concejo Deliberante para tener fuerza de ley. "Pretendemos que todos los edificios que tienen problemas de seguridad contra incendios presenten proyectos con soluciones técnicas viables y procedimientos administrativos específicos, reglados a través de una legislación específica", añadió el especialista.

Además del marco legal, un pilar fundamental de la iniciativa es la capacitación y concientización de los habitantes de estos edificios. Se están generando videos con Bomberos para informar a los residentes sobre los riesgos y las medidas preventivas.

Se están considerando diversas acciones, como una encuesta a administradores de consorcios para elaborar un diagnóstico de los déficits existentes, y la posibilidad de implementar cursos obligatorios sobre seguridad contra incendios al renovar alquileres. "Como primer paso, se elaborará un diagnóstico a partir de datos obtenidos de una encuesta dirigida a los administradores de consorcios. ‘Esta declaración será confidencial y no busca exponer responsabilidades, sino elaborar una casuística de déficits para conocer con qué universo de situaciones nos encontramos’", aclaró Sánchez.

El factor humano: la urgencia de la seguridad

La iniciativa surge en un contexto de preocupación ante episodios graves de incendios en edificios de la ciudad, algunos con víctimas fatales. Desde Bomberos se informa que se registran en promedio 2,5 llamados por día por incendios en edificios de Córdoba, una cifra considerada alarmante si se compara con países desarrollados.

Sánchez fue enfático al señalar que la seguridad de las personas no tiene precio: "acá estamos hablando que esto se lleva puesto vida de personas ¿quién le pone el valor a la vida de las personas? O sea, eso no tiene precio, es incalculable". Advirtió que muchos edificios antiguos son "verdaderas trampas mortales" debido a la rápida propagación del humo y los gases tóxicos en caso de incendio.

La mesa de trabajo denominada “Edificio Seguro y Sostenible” busca generar un cambio de paradigma en la seguridad ciudadana, promoviendo la colaboración entre actores clave y la toma de conciencia de administradores, propietarios e inquilinos. "Tenemos que asumir un rol protagonista y dejar de ser espectadores de estas situaciones", reflexionó Sánchez. Si bien en esta primera etapa no se abordarán las construcciones ilegales, el esfuerzo se centra en establecer un camino para mejorar la seguridad en los edificios existentes y prevenir futuras tragedias.