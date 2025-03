El 24M se metió de lleno en recinto: entre la condena al "terrorismo de Estado" y la "verdad completa"

A la sesión especial en el recinto de la sede histórica de la Legislatura se llegó con el consenso unánime de la sanción de la ley que establece una jornada de "Educación en Derechos Humanos y en Democracia", pero sólo bastó un chispazo para que afloraran encendidos discursos en el choque de posiciones sobre el revisionismo en el planteo libertario de "verdad completa".

La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó en la tarde de ayer la sesión especial en el Palacio Legislativo Histórico en el marco de la Semana de la Memoria. El plenario se acordó para reafirmar el compromiso en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, a dos días de haberse recordado el 49° aniversario del golpe cívico militar de 1976.

El temario de la sesión especial pasó por la sanción de la ley que propone una jornada de "Educación en Derechos Humanos y en Democracia", en todos los niveles de los establecimientos educativos de la provincia, ya sean de gestión pública y privada.

Entre otros proyectos se aprobó la declaración de adhesión al 15° aniversario del Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera, inaugurado el día 24 de marzo de 2010. Y, además, el pronunciamiento de interés legislativo de la muestra "Voces Calladas" que reivindica a los artistas y escritores censurados en la dictadura.

El primer chispazo se produjo cuando se leyó el decreto 112 de convocatoria a la sesión especial que en sus considerandos destacó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia "en conmemoración de quienes resultaron víctimas" del proceso iniciado con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

"Verdad completa"

El legislador Gregorio Hernández Maqueda fue quien rechazó en duros términos este postulado. El liberal mileista arrancó su discurso celebrando el video de su "amigo" Agustín Laje que difundió el gobierno de Javier Milei por el 24 de marzo retomando la teoría de "verdad y memoria completa".

"Dieciséis millones de vistas tuvo el video que publicó la cuenta oficial de X de la Casa Rosada que guionó mi querido amigo Agustín Laje, lo cual muestra que hay una sed tremenda de verdad en la Argentina", expresó Maqueda.

El ex lilito, abrazado por las "Fuerzas del Cielo", calificó de "relato sesgado" lo que señala este párrafo del decreto de convocatoria. "Negacionismo, entonces, de quienes fueron víctimas antes del 24 de marzo de 1976", lanzó.

"La finalidad política es exculpar al peronismo del desastre en que sumió la Argentina. Un desastre de violencia y, por supuesto, también al comunismo. Ese es este feriado, eso es este decreto, esa es la mentira institucionalizada; segmentar las víctimas que yo inspiré no merecen memoria, no merecen verdad no merecen justicia", cuestionó. Así se refirió a las víctimas de organizaciones guerrilleras y subversivas.

Al mileista lo escucharon sentados en el recinto perseguidos y familiares de víctimas de la última dictadura militar, además de representantes de los organismos de Derechos Humanos que fueron participes de la sesión especial.

Los legisladores oficialistas y los invitados no ocultaron su malestar ante los dichos de Hernández Maqueda. Hubo abucheos y críticas a viva voz de los peronistas.

Más tarde, el parlamentario Rodrigo Agrelo exclamó que "la verdad debe decirse completamente en la Argentina" y recibió un insulto de alguien que se acercó a su banca. Ante esta situación, Maqueda se quejó por falta de seguridad en el hemiciclo.

El vecinalista sostuvo que la idea de combatir un relato sustituyéndolo por otro "no ese el camino". "La patria somos todos. Incluso esos niños por nacer", señaló y denunció que son "eliminados" en los hospitales públicos en alusión a los abortos. "Solo habrá paz en esta patria cuando toda la verdad sea dicha, cuando nos reconciliemos con la totalidad de nuestra historia", cerró.

Provocación

La dura réplica del PJ estuvo a cargo de Miguel Siciliano, quien llegó a tratar de "sorete" al legislador devenido en libertario. Al calificar como "una provocación" las expresiones del representante de "Mejor Futuro", el oficialista fustigó: "Da vergüenza… ofende el discurso de Maqueda".

En ese marco, pidió disculpas a los invitados presentes "en nombre de la mayoría de los legisladores" por "las barbaridades que han tenido que escuchar".

El jefe de la bancada peronista contragolpeó: "No están pensando en la patria, no están pensando en la verdad histórica, no están pensando que esto en la Argentina no pase nunca más, están pensando cómo llegan a la próxima elección. Y esto es lo grave", remarcó.

Por último, Siciliano acentuó: "Vienen por las instituciones… vienen por llevarse puesto todo el sistema democrático", pero aseguró que "no van a poder", y subrayó: "No se van a poder llevar puesta a la Argentina".

Minutos antes, el socialista Matías Chamorro había dedicado su mensaje a plantear "la obligación de reivindicar la Memoria, la Verdad y la Justicia", ante los "discursos negacionistas" en la era Milei.

"Mientras Milei y sus voceros difunden discursos de odio y manipulan nuestra historia desde cuentas institucionales, en Córdoba miles nos movilizamos en defensa del rumbo forjado con años de lucha y la vida de 30.000 compañeros desaparecidos", resaltó el integrante del bloque oficialista.

Voz libertaria

A su turno, Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) se pronunció a favor de que "nunca más nadie con la violencia en la Argentina". Habló de "guerra interna" y abogó por "la verdad completa". Al respecto, sostuvo que hace décadas "se miente a sus ciudadanos" con "un relato ultra ideologizado" que "nada tiene que ver con la verdad histórica".

"Desde esta bancada no pretendemos justificar ni aminorar en nada los crímenes de los militares genocidas. Pero, seamos claros y honestos, estas aberraciones fueron cometidas por los diversos bandos en pugna", opinó el libertario. Por último, pidió llevar a cabo "un sentido homenaje" en la Legislatura "a las víctimas civiles de las organizaciones guerrilleras" al nombrar a más de 80 cordobeses.

Compromiso con la memoria

Al inicio de la sesión, la vicegobernadora manifestó que "en tiempos de reafirmar nuestro compromiso con la memoria, nada más oportuno que la reapertura de esta sede histórica de la Legislatura cordobesa, todo un símbolo de la democracia y de la trayectoria y permanencia de nuestras instituciones".

"Celebro que podamos devolver a los cordobeses este espacio repleto de significados y pleno de recuerdos, donde se fue tejiendo la trama de nuestra identidad", destacó Prunotto en el marco de la reinauguración oficial de la antigua Legislatura de calles Rivera Indarte y Deán Funes.

Asimismo, rubricó un convenio entre la Legislatura y el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Liliana Montero, que propicia la formación en Derechos Humanos conforme a la Ley "Sonia Torres".

Por otro lado, la prensa trató -sin éxito- de acceder a declaraciones de la titular de la Unicameral para consultarle sobre cuándo hará público el listado de contratados y de empleados legislativos, a dos meses de desatarse el escándalo de la asesora "fantasma" que derivó en la "causa Kraisman". La presencia de una numerosa y rigurosa custodia impidió cualquier tipo de contacto.