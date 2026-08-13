El 94% de los alumnos llega a sexto grado sin repetir, pero la mitad no alcanza los conocimientos básicos

Sólo la mitad de los estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 logró llegar a sexto grado en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática, según el Índice de Resultados Escolares (IRE) 2025 de Argentinos por la Educación. Aunque el 94% completó la primaria sin repetir ni abandonar, los aprendizajes muestran una brecha significativa, especialmente en Matemática, donde los resultados son considerablemente más bajos.

El informe elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, combina información sobre las trayectorias escolares con los resultados obtenidos en las pruebas Aprender 2025. De esta manera, el indicador permite observar no sólo cuántos alumnos completan la primaria en el tiempo previsto, sino también cuántos lo hacen con los conocimientos esperados.

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La comparación histórica muestra una evolución irregular. El IRE pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y al 50% en 2016-2021, para luego caer al 45% en 2018-2023 y recuperar cinco puntos en la última medición.

Según el informe, esta recuperación estuvo relacionada principalmente con la mejora de los aprendizajes, ya que las trayectorias escolares presentan una tendencia sostenida de crecimiento durante el período analizado.

La diferencia entre las áreas evaluadas aparece como uno de los datos centrales del relevamiento. Mientras el 79% de los estudiantes que llegaron a sexto grado a tiempo alcanzó resultados satisfactorios o avanzados en Lengua, en Matemática esa proporción descendió al 58%. Marina Bertone, docente de nivel primario, puso el foco en las diferencias entre estas materias. “Estamos frente a una mejoría de los resultados, las trayectorias progresan, con mejoras en los aprendizajes en Lengua, y esto último tiene que ver, en gran parte, con las decisiones tomadas que priorizaron la alfabetización y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora”.

Córdoba quedó entre las mejores

El análisis también evidencia importantes diferencias entre las jurisdicciones. Córdoba registró un IRE del 61%, sólo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 67%, y por encima de La Pampa, con el 54%.

En el extremo contrario se ubicaron Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%. El informe advierte que existe una fuerte relación entre los resultados y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de cada jurisdicción.

En comparación con la cohorte 2018-2023, todas las provincias analizadas registraron una mejora en el IRE. Los mayores avances correspondieron a San Juan, Catamarca y La Rioja, con incrementos de 10 puntos porcentuales. Además, en 12 jurisdicciones el resultado de la cohorte 2020-2025 fue el más alto de toda la serie: Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.

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Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, destacó la evolución de los indicadores, aunque advirtió que todavía queda un largo camino por recorrer. “En los últimos 10 años, desde que se calcula este índice, se aprecia una lenta tendencia de mejora a nivel país. Por una parte, pasamos de 88 de cada 100 a 94 de cada 100 estudiantes que llegan a sexto grado habiendo cursado con regularidad. Por otra parte, esa mayor regularidad e inclusión no se tradujo en una caída de los aprendizajes: tras la caída pospandemia, se han vuelto a niveles previos”.

El director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowsk, sostuvo una mirada crítica sobre los resultados y señaló: “Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos, si bien algunas provincias que tenían rendimientos muy bajos registran mejoras, como Formosa, Catamarca y La Rioja”.