El auge de las piletas para pasar las vacaciones en casa

JUAN ERRAMOUSPE

La evolución de la pandemia en el país y en Córdoba en particular, no solo está mostrando hoy una difícil y dura realidad, sino también para los meses venideros. Fronteras cerradas, países donde el coronavirus no cede en su avance, transporte terrestre y aéreo suspendido y controvertidas medidas cambiarias, conforman un cóctel negativo para las cercanas vacaciones de verano.

Si a todo eso se le suman los exigentes protocolos para viajar que se aplicarán en la futura ‘nueva normalidad’, la salida más lógica y razonable es la que han adoptado miles de cordobeses: resignar las vacaciones en destinos turísticos y disfrutarlas en casa.

Pero para que las vacaciones ‘caseras’ sean completas, lo ideal es contar con una pileta. Esto ha traído aparejado un ‘boom’ en ese rubro. El auge de la demanda es tal que las empresas dedicadas a la venta e instalación de piscinas están tomando turnos para diciembre, en algunos casos para la segunda quincena, y otros para enero 2021.

Una recorrida realizada por PERFIL CÓRDOBA permitió conocer que, de un promedio de 100/130 piletas instaladas por una de las empresas en 2019, en lo que va de este año llevan concretadas alrededor de 200 operaciones y para lo que resta del 2020 prevén instalar 50/60 piletas más. Otros, calculan que la demanda prácticamente se ha quintuplicado.

Uno de los empresarios consultados, Carlos Molina (Coral Piscinas), indicó que “todos estamos trabajando a full, es una locura la demanda, tenemos records impensados para esta actividad y que no estaban en ningún cálculo”. Y agregó: “Muchos tenían planeado hacer la pileta en su casa y esto de la pandemia con la incertidumbre de saber si se podrá viajar en el verano, los impulsó a concretar. Otros, quizá no lo tenían previsto, pero ahora se decidieron”.

Otro ‘piletero’, Marcelo Duckwitz (Bahía Piscinas), consideró que “en toda guerra siempre hay alguno que se beneficia y estamos en guerra con el virus. Esta vez –se conformó–nos tocó a nosotros”. Agregó que “hay una presión de compra impresionante y este verano la mitad de los que quieren hacer una pileta en su casa se van a quedar sin ella, porque no creo que entre todos los que nos dedicamos a esto podamos cubrir la demanda”.

Indicó que, en situaciones normales, otros años a esta altura se estaban dando turnos para 15/20 días y “hoy para mitad de enero 2021; es totalmente inusual que, a fines de septiembre o comienzos de octubre estemos dando turnos para tres meses y medio después”.

De fibra o material

Es necesario aclarar que los volúmenes de venta involucran tanto a las piletas de material, también llamadas ‘de obra’ u hormigón premoldeado, como a las de fibra de vidrio, pero estas últimas son las más demandadas por dos motivos principales: su costo más bajo y la rapidez de la instalación.

En el primer factor, la diferencia puede llegar a un 40 %, según las dimensiones, tipologías, terminaciones y accesorios que requiera el producto terminado. Los tamaños de mayor demanda son las de 7X3,5 metros y 6X3 metros(largo y ancho).

Con esas dimensiones, los precios varían según las marcas y los accesorios que se instalen y van, aproximadamente, desde los $250.000 a $500.000. Por ejemplo, una piscina de 7x3 instalada, llave en mano (materiales, mano de obra, guarda perimetral de cerámico esmaltado, vereda atérmica de 50 cm, dos luces led instaladas, sistema de limpieza ecológico y todos los accesorios), lista paara usar, ronda los $500.000.

En cuanto a los plazos de la instalación, una piscina de material exige una semana o 10 días de trabajo, en promedio, mientras que la de fibra se instala y queda lista para usar en 48 o 72 horas, dependiendo de la cantidad y tipo de accesorios que elija el propietario.

Otro dato a considerar es la duración de una u otra. Las de ladrillos y cemento, con paredes de 30 cm, tienen una larga vida útil (algunos hablan de 100 años), pero exigen un mayor mantenimiento (pintarlas cada dos años, por ejemplo), mientras que las de fibra pueden durar 10 años o algo más y no demandan muchos esfuerzos de conservación. Sin embargo, por efectos del sol y los químicos (como el cloro), pueden ir perdiendo su coloración.

Respecto a los accesorios y complementos, tanto las piletas de cemento como las de fibra pueden equiparse con gran cantidad de detalles: hidromasajes, luminarias, cascadas, decks, solariums, y mucho más. Todos estos pueden instalarse perfectamente en ambas tipologías de piletas

Financiación

Otra cuestión a tener en cuenta es la financiación. En este punto las variables son múltiples y van desde una entrega, que puede ser desde un 30% a un 50% del precio final, y el resto en cuotas con tarjeta de crédito. Se están aceptando los planes de Ahora 12 y Ahora 18 con interés subsidiado del 17% anual

También están quienes financian el total del monto y, en menor medida, las empresas que exigen un pago más acotado en el tiempo, pero también con tarjetas de crédito. En todos los casos, depende obviamente de los montos máximos de financiación con que cuente el cliente en su tarjeta.

Mantenimiento y limpieza

En forma paralela al crecimiento de la demanda de instalación de piletas domiciliarias, también los llamados ‘pileteros’ –quienes se encargan del mantenimiento del agua y de la piscina– están trabajando a destajo.

En baja temporada, es normal que la limpieza del fondo, reposición del cloro, de las pastillas de triple acción, alguicida y/o clarificador, se realice cada 15 días. Pero cuando suben las temperaturas, ese trabajo se realiza semanalmente.

En tiempos normales ese es el ritmo, pero con el auge de las piscinas y la proximidad del verano, los pileteros están también recargados de pedidos. En pintura de piletas, la demanda ha crecido un 25%; arreglo y pintura, alrededor de un 70%, y en atención de piscinas nuevas, un 30%.

El costo de mantenimiento de una pileta del tamaño promedio (7X3 metros) ronda los $1.000 por cada intervención, conformado por $550/$600 la limpieza de superficie, medir el PH del agua y pasar el limpiafondo, más el bidón de 10 litros de cloro, $400.