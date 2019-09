El candidato de Macri que critica a Vidal

Es notable para muchos la resignación de algunos referentes de Cambiemos con respecto a octubre. Incluso, con críticas que, según parece, después de las elecciones del mes próximo serán notables. En Córdoba, donde las internas están a flor de piel en la lista de candidatos a diputados a pesar de la victoria en las Paso, un integrante se animó a cuestionar con dureza a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Al final parece que Heidi, plan V, o como le quieran llamar no le iba tan bien. Calculá que se comió una paliza en la provincia y en algunos lugares fue tremendo. ¡En La Matanza, te ganaron Magario y Espinoza! No te ganó Evita…”, se animó a decir el hombre con su habitual vehemencia. “Si te comiste esa goleada quiere decir que en cuatro años ni apareciste por La Matanza. No entendieron nunca cómo hacer política estos chicos”, dijo el hombre.

La frase de dos caudillos a los nuevos dirigentes

Tarde del jueves, café en las inmediaciones de la Municipalidad y el hombre del radicalismo que se recuesta sobre la silla de un bar histórico y hace referencias al equipo que está armando Martín Llaryora para el Palacio 6 de Julio. “Martín -dijo el radical- siguió un viejo consejo del ‘Gallego’ (José Manuel) De la Sota cuando asumió por primera vez en San Francisco: se llega con la militancia, se gobierna con los técnicos. Y a eso lo está aplicando ahora en la conformación del gabinete”, señaló el hombre. Pero no conforme con esto, se prendió en una comparación con la gestión del actual intendente Ramón Mestre y otro antiguo lema. En este caso, de un radical. “En cambio, Ramón va más por lo que decía ‘el Pocho’ (Eduardo) Angeloz: se llega con los mejores, se sigue con los leales, se termina con los que te quedan”, en clara referencia a las dos gestiones mestristas.

¿La revancha de Coiset?

Las elecciones que se produjeron el domingo pasado en el interior provincial, en Las Varillas y en Laboulaye, arrojaron el sorpresivo resultado en el este cordobés, donde el peronista Daniel Chiocarello perdió la reelección a manos del empresario Mauro Daniele que encabezó una alianza de varios partidos. Bueno, el viernes y muy cerquita del Panal, los análisis de la derrota de Hacemos por Córdoba en el pago chico de Manuel Calvo, el vicegobernador electo, seguían siendo varios. Pero un dirigente de la capital cordobesa apuntó un nombre que a la distancia vuelve a tomar preponderancia: “ahí estuvo la mano de Fernando Coiset”, dijo el peronista. El recuerdo fue inmediato. Coiset fue el peronista de Las Varillas que se le quiso plantar en una interna a José Manuel de la Sota y terminó, prácticamente, retirado de la política. Hasta ahora, que reapareció desde las sombras para impulsar la candidatura de Daniele, el ganador del domingo pasado en el departamento San Justo.

Semana caliente en el Concejo

Los que pasaron fueron los días más intensos del Concejo Deliberante en lo que va del año. A diferencia de lo que ocurre en la Unicameral, donde el año electivo la metió en un letargo al igual que el Congreso, en el legislativo municipal esta semana se cruzaron con todo por varias cuestiones. Una de ellas, el tema del mes: Uber. Después de varias idas y vueltas, la elevación de las multas fue un punto que se anotó el radical Lucas Cavallo, sobre cuando a horas del debate no se sabía qué iba a pasar con los votos de los opositores, pero tampoco de los oficialistas. Las voluntades que se sumaron del PJ tuvieron varias lecturas, entre ellas la posibilidad de que taxistas y remiseros trasladaran su movilización al Panal el mismo jueves. La otra discusión es por un proyecto del cupo laboral de personas trans en el ámbito municipal que ya superó la comisión pero que tiene una interna con respecto a su autoría entre la radical Miriam Acosta y la peronista Nadia Fernández.

Grahovac con destino nacional

La reestructuración que tendrá el gabinete del gobernador Juan Schiaretti para su próximo mandato tiene algunas cuestiones definidas. Entre ellas, la decisión del ministro de Educación, Walter Grahovac, de no continuar al frente de la cartera. Cerca de Grahovac dicen que ya se lo comunicó al gobernador y que tendría destino en un eventual gabinete nacional en caso de que Alberto Fernández llegue a Casa Rosada. “No va a ser ministro, pero sí tiene posibilidades de llegar a una secretaría. Quiere cambiar de aire y salir de Córdoba”, dijo una persona que lo conoce hace varios años.