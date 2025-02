El desafío de LLA en Córdoba: cómo lograr que un candidato mida lo mismo que “la marca”

A tono con lo que viene sucediendo con la mayoría de las encuestas que se realizan en Córdoba, La Libertad Alianza surge como el espacio político en el que se referencia la mayoría de los encuestados a la hora de elegir la fuerza que votarían en las elecciones legislativas de octubre. En concreto, el trabajo realizado por Pulso Social muestra que el 41% de los consultados votaría a LLA. Ahora bien: ¿qué candidato libertario llega a ese número?



“En el set de herramientas que hoy tiene LLA para ‘llenar’ ese 41%, que es la foto de hoy, tiene dos posibilidades: un candidato pura cepa, discursivamente alineado, sin ninguna fisura de trayectoria ni nada por el estilo o un candidato aliancista, en lo que podríamos denominar Juntos por el Cambio, que le amplíe la base de representación y que sea un candidato con mucho nivel de conocimiento”, sostiene Nicolás Meloni, de Pulso Social.

Los nombres que surgen de ese análisis no son muchos: Agustín Laje asoma como el “candidato ideal” para el núcleo más duro entre los libertarios y según la visión de Meloni “está un tranco adelante que el resto. Es lo que tienen a mano para intentar armar esa candidatura, sin desprecio de que se pueda armar otro candidato desde abajo, que tenga apoyo de Milei y que logre tomar visibilidad, pero me parece que hoy, entre los actores de la política, eso no existe. Está el esquema de (Gabriel) Bornoroni y el de (Verónica) Sikora, pero no hay mucho más que eso”.



¿Cuánto influye el nivel de desconocimiento general de Laje en la sociedad? El 52% de los consultados contesta “no sabe” cuando se le pregunta si tiene una buena o mala imagen del asesor sin cargo del Presidente y principal difusor de las ideas de la “batalla cultural” que encarna Milei. En el ponderado final, la valoración positiva le gana a la negativa: 36 a 12.



“Es cierto que el nivel de desconocimiento es alto en la población en general, pero también es verdad que Laje reúne ciertas características de filiación con el electorado más profundo de LLA”, destaca Meloni. ¿Cuáles son esos rasgos? “El primero, que es joven, por lo que llega a un segmento clave para esta fuerza política (entre 25 y 40 años). Además, expresa claridad a través de su formación en la construcción del campo de las ideas, que es algo importante en LLA. Por ahí otros gobiernos articulan a través de condiciones objetivas, condiciones materiales. En LLA mucho de 2024 ha sido generación de expectativas a través de explicación de ideas. Y Laje eso lo hace con una claridad superior. ¿En el campo de la economía? No, en el campo de la ideología, en el campo de la construcción discursiva más madura, más agresiva, que pareciera ser es lo que viene en la segunda etapa del gobierno de Milei, tomando al discurso de Davos como un anticipo de eso”.



Respecto a Diana Mondino, Meloni destaca que “venía muy envalentonada, no en su actuar, sino en su relación con la opinión pública, consolidándose muy fuerte, pero tras su salida del gobierno nacional va a ser dificultoso que vuelva a ser parte del esquema de LLA”.

¿Y el cordobesismo?

En el trabajo de Pulso Social, Hacemos Unidos por Córdoba aparece como la segunda fuerza más elegida, con el 22%, lo que para Meloni es “la media” de sus números históricos para elecciones de medio término.

“Cuando le va mejor el espacio alcanza los 27-28 puntos y cuando le va peor logra ubicarse apenas arriba de 20. Hacemos por Córdoba arranca en 25, que es lo que tiene a nivel histórico electoral. Ahora bien, hay que ver cómo la elección termina siendo ordenada por la oferta electoral. No es lo mismo un candidato de mucha trayectoria en el peronismo que un candidato del Partido Cordobés que recién se está integrando”, sostiene Meloni, dejando en claro que una situación es con el exgobernador Juan Schiaretti jugando en la elección y otra en la que no participe.



El dato que complementa el porcentaje del cordobesismo es el 12% que se referencia en el PJ nacional apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. “Sí, es un porcentaje alto”, reconoce Meloni, quien ensaya una explicación que va más allá de la imagen que tiene la expresidenta en la provincia y cuánto le ha costado al espacio hacer pie en Córdoba.



“Lo que se ve ahí es una clara ampliación de su espacio de representación por mostrarse básicamente una oposición clara. Si hoy querés ser opositor y elegir un espacio opositor, no se sabe muy bien qué significa Hacemos Unidos por Córdoba. Ahí tenés una filtración entre el espacio del panperonismo, entre el peronismo nacional y el peronismo cordobés, que hay que ver cómo se termina definiendo respecto al candidato que surja”, dice Meloni.



-¿Llaryora no termina de marcar una clara diferencia con Milei?

-Lo que digo es que puede llegar a perder votos opositores al gobierno de Milei. El plebiscito de este año es: a favor o en contra de Milei. Y el juego que tiene que realizar el gobierno nacional es intentar llenar ese 41% del que hablábamos antes en Córdoba e intentar atomizar el 60% o el 59% restante en las otras ofertas electorales. ¿Qué decimos en el estudio? Que esos 12 puntos del peronismo nacional están bastante altos y nuestra hipótesis es que ahí está filtrando el peronismo provincial: que sea el voto opositor que quiera alguna firmeza respecto a la posición del gobierno nacional y no las encuentra en el peronismo cordobés.