CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto

Este martes 26 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.330 pesos para la compra.

03-01-2024 peatonal city Córdoba dólar cotización
CITY CORDOBESA. | FOTO CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 26 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.330 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.370.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.349.
  • - Venta: $1.379.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.360,00 para la compra, y $1.362,21 para la venta.

Este martes 26 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.370.

BBVA

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.370.

ICBC

  • - Compra: $1.288,60.
  • - Venta: $1.404,40.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.370.

Banco Santander

  • - Compra: $1.325.
  • - Venta: $1.365.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.370.

Banco Macro

  • - Compra: $1.333.
  • - Venta: $1.373.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.
