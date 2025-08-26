El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto

Este martes 26 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.330 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.
Dólar Blue
- - Compra: $1.349.
- - Venta: $1.379.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.360,00 para la compra, y $1.362,21 para la venta.
Este martes 26 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.
BBVA
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.
ICBC
- - Compra: $1.288,60.
- - Venta: $1.404,40.
Banco Galicia
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.
Banco Santander
- - Compra: $1.325.
- - Venta: $1.365.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.
Banco Macro
- - Compra: $1.333.
- - Venta: $1.373.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.380.