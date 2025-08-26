El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto

Este martes 26 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.330 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.370.

Dólar Blue

- Compra: $1.349.

- Venta: $1.379.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.360,00 para la compra, y $1.362,21 para la venta.

Este martes 26 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.370.

BBVA

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.370.

ICBC

- Compra: $1.288,60.

- Venta: $1.404,40.

Banco Galicia

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.370.

Banco Santander

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.365.

Banco Credicoop

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.370.

Banco Macro

- Compra: $1.333.

- Venta: $1.373.

Banco Supervielle