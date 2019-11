Redacción Perfil

Ricardo Caruso Lombardi se hizo desear. Recién media hora después del final del partido ingresó a la sala de conferencia de prensa en compañía de su pequeño hijo, a quien sentó junto a él para cumplir con el trámite del analizar su debut como entrenador de Belgrano.



“Me voy con bronca porque el equipo hizo todo para ganar. El empate fue injusto y me deja un sabor amargo, una sensación de derrota. Yo vine a sacar puntos y hoy perdimos puntos”, destacó el verborrágico entrenador.

“Si el equipo hubiera ganado, en este momento todos estarían hablando del cambio de actitud que hubo adentro de la cancha, de cómo corrieron y metieron todos nuestros jugadores, y la gente no silbaría a nadie. Pero está claro que en el fútbol manda el resultado”, puntualizó.



“La reprobación del público no estuvo bien. Más allá del empate, creo que hoy era para que aplaudieran al equipo. De repente el gol en contra derrumba todo y hace que parezca que está todo mal, pero nosotros tuvimos varias situaciones claras y un gol de Luján que para mí estuvo mal anulado y Mitre casi no nos generó peligro. El gol de ellos fue una desgracia, una pelota que le rebota a Novillo y que después Rigamonti no puede controlar. Sinceramente ni me había dado cuenta de que había sido gol”, añadió.

“No la pudimos embocar y cerrar el partido, y el fútbol tiene estas cosas: cuando te dejás estar, en cualquier jugada aislada te pueden empatar”, precisó Caruso.

“Me parece que el equipo hizo un esfuerzo muy grande, y por momentos se vio un Belgrano más duro y que tocó mejor la pelota. Pero falta un poquito más. No vi muchas fallas, sí vi cansancio. Me voy preocupado porque los tres cambios fueron obligados y eso significa que hubo mucho desgaste en mis jugadores.”, concluyó el DT del Pirata, quien ratificó que seguirá apostando al mismo sistema de juego de ayer, con un arquero, cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos atacantes.