El freno de la maquinaria agrícola: subas iniciales y señales de alerta en julio

La Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac) presentó los resultados de su Monitor Estadístico, elaborado junto a la consultora Economic Trends. El informe refleja un panorama de amesetamiento en la actividad del sector, con indicadores que alternan entre pequeños avances y retrocesos que marcan el pulso del segundo semestre de 2025.

Retenciones cero en granos: un alivio temporal que impulsa al productor y al complejo sojero

En lo que va del año, la producción de maquinaria agrícola acumula una suba del 15% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, julio encendió una luz amarilla: fue el primer mes en que las terminales retrocedieron respecto al año anterior. Los agrocomponentes, en cambio, muestran un desempeño más débil, con una caída acumulada del 2,3%.

El empleo mantiene cierta estabilidad. Entre enero y julio, los fabricantes de maquinaria incrementaron sus plantillas en un 1,9%, mientras que en el segmento de agropartes no se registraron variaciones.

Luis Picat respaldó la suspensión de retenciones y pidió previsibilidad para que el agro reinvierta

Desde Afamac advierten que la falta de financiamiento para la compra de equipos nuevos, la competencia externa y la incertidumbre política y económica están condicionando las perspectivas para lo que resta del año.

"La falta de financiamiento para la venta de maquinaria nueva, la fuerte competencia de partes importadas y la incertidumbre política y económica de las últimas semanas están frenando la dinámica del sector para lo que resta de 2025", señaló Gustavo Piccioni, presidente de Afamac.