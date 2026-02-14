El giro de Avilés: reconfiguración política y estética con la mira en 2027

La reciente irrupción mediática de Esteban Avilés tras la crisis hídrica no fue una simple defensa más de su gestión, sino que anticipa un movimiento de reconfiguración política con la mira puesta en 2027. El intendente de Villa Carlos Paz decidió romper cierta inercia administrativa que mantuvo en los últimos meses y exhibió un giro estratégico que sorprendió a muchos.

En el discurso emitido a través de sus redes sociales, Avilés pareció sintonizar con el clima de época nacional, acercarse a la retórica libertaria, y forzar una polarización directa con el esquema territorial de Carlos Caserio en el departamento Punilla.

“Hay una oposición que parece actuar con resentimiento hacia los cordobeses”

La ofensiva contra el "tsunami político"

Al referirse al colapso de la planta de agua por el ingreso de sedimentos tras el arrastre de una compuerta, Avilés se expresó en un tono duro, poco frecuente, y fue al hueso de la política regional:

“El kirchnerismo local y regional, en complicidad con sectores de la oposición y a través de la Cooperativa Integral, fueron un tsunami político que destruyó los servicios públicos”, sentenció.

Con esta idea de “reflotar” a un castigado kirchnerismo y vincularlo con la Cooperativa Integral (Coopi), Avilés eligió a sus adversarios políticos y su posicionamiento. Exhibió también algunos renovados logos municipales, ahora con una estética de fondo azul y relieves, muy similar a la iconografía de La Libertad Avanza.

El foco en Carlos Caserio y la disputa regional

El destinatario de la ofensiva tiene nombre propio, aunque sin nombrarlo: Carlos Caserio. Avilés apunta al dirigente como el mentor de un bloque de municipios del Sur de Punilla —incluyendo a Mayu Sumaj e Icho Cruz, entre otros— que han embestido con fuertes cuestionamientos hacia la administración de Villa Carlos Paz.

Ante este escenario de tensión con las comunas vecinas, Avilés intentó despegarse de los ataques reafirmando el peso de su administración: “El municipio de Villa Carlos Paz es el que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en la Provincia de Córdoba, seguimos priorizando nuestra gestión con una fuerte responsabilidad regional y social”.

Sintonía con el Panal y equilibrio pragmático

Este posicionamiento de Avilés no es casual y mira de cerca el calendario electoral. Con la intención clara de buscar un nuevo mandato en 2027, el intendente ha configurado un perfil renovado que combina una retórica combativa, cercana a los valores que pregona el gobierno de Javier Milei. Esta estrategia le permite confrontar con el “modelo Caserio” para polarizar la elección, mientras, a diferencia de años anteriores, mantiene una calculada relación de cercanía con el gobierno de Martín Llaryora.

En este nuevo esquema, no parece haber lugar para los choques directos que marcaron gestiones pasadas, aunque tampoco se espera un apoyo explícito. El gobernador mantiene obras de gran envergadura en Villa Carlos Paz, como la creación de nuevas universidades y un sistema de cloacas troncales clave para el saneamiento ambiental del lago San Roque.

Con tanto en juego para el futuro de la villa serrana, Avilés se aferra al vecinalismo y opta por un equilibrio pragmático, una posición que siempre le sentó bien a pesar de generar algunas molestias en posibles socios políticos.