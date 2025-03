El gobierno renueva sus votos con el campo, que sigue presionando por quita de retenciones

Intentando buscar un poco de aire luego de otra semana durísima de gestión -que incluyó nuevas revelaciones sobre el $Libragate, críticas por el manejo de la catástrofe en Bahía Blanca y la lamentable represión en la marcha de los jubilados- el presidente Javier Milei visitó el viernes la megamuestra del campo Expoagro, que se desarrolló en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Esa “meca” de los negocios volvió a mostrar la contundencia del sector que genera US$30.000 millones cada año. Más de 200.000 personas la recorrieron, hubo más de 700 empresas expositoras y se concretaron miles de operaciones de venta, de créditos y de leasing. Se trata de un territorio amigo como pocos y que, pese al persistente reclamo de una reducción en el porcentaje de derechos de exportación, apoya con firmeza el rumbo de la administración nacional.

En esta edición, ese apoyo tuvo picos de euforia cuando se concretó la visita de Milei, poco antes del mediodía al predio del autódromo de San Nicolás. Pero también se nota en los días previos a su visita. El agro apoya la gestión, casi sin excepciones, mientras espera alguna señal concreta y perdurable de apoyo a la actividad.

“Sin dudas se nota otro clima de expectativas y de negocios. Todo el mundo está esperando que el gobierno baje las retenciones, pero ya no se ve al campo como un enemigo. Y hay un grado de estabilidad en la macro que permite al productor planificar sus decisiones. Si a eso se le agrega la vuelta del crédito a largo plazo se explica todo”, graficó el directivo de una importante compañía de maquinaria agrícola con sede en Oncativo.

Bajan o no bajan. A fines de enero y en busca de dólares frescos para afrontar compromisos el gobierno nacional aplicó una reducción temporal a las retenciones. “Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive", vendió la Secretaría de Comercio en un comunicado.

Un alivio de corto aliento que dejó con sabor a poco al campo argentino. Para el poroto de soja, uno de los principales cultivos, la rebaja implica pasar del 33% al 26% y para el aceite y harina del 31% al 24,5%. Para el gobierno la medida sirvió, se movilizaron casi US$2200 millones lo que representó un aumento del 45% en la liquidación del agro en relación al mismo mes de febrero del año pasado.

En esa línea, uno de los que recogió el guante fue el diputado nacional libertario José Luis Espert quien afirmó: “Para nosotros uno de los peores impuestos son las retenciones. En cuanto veamos que tenemos un superávit fiscal, sostenible y permanente para poder comernos ese superávit fiscal eliminando retenciones o el Impuesto al Cheque lo vamos a hacer. Lo que se hizo con las retenciones es un aviso, de que vamos por las retenciones cuando lo podamos hacer. Estamos pensando en una reforma impositiva con la que algunos impuestos se van a eliminar y otros se van a bajar y se van a bajar tanto que le vamos a dar la posibilidad a algunas provincias de que recauden algunos puntos adicionales para bajar gastos. Se viene la competencia impositiva entre las provincias que va a provocar grandes flujos migratorios de las provincias que le revientan la cabeza a los contribuyentes con impuestos a las que les cobran menos”.

Pero el poncho no aparece. Y mientras “bancan”, el campo sigue apretando. En esta edición, la exigencia de una menor presión fiscal no solo se concentró en el gobierno nacional. También se trasladó a gobernadores y municipios.

Siguiendo a Espert, el economista y uno de los consultores más escuchados por el agro, Salvador Di Stéfano también habló sobre la quita de retenciones y el rol que ahora le cabe a provincias y municipios.

“Si hay superávit fiscal las retenciones van a seguir bajando. Pero hay que mirar todo, los gobernadores y los intendentes, ¿les cobran impuestos?, ¿les cobran ingresos brutos?, ¿les hacen las obras, les hacen las calles, el pavimento? Bueno, hay que empezar a reclamar ahí.

En diálogo con este medio también dejó su diagnóstico José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para el directivo, Argentina tiene todo para duplicar su producción y pensar incluso en campañas por encima de los 150 millones de toneladas. “Hay que generar los incentivos y el ordenamiento macro para eso. Nosotros presentamos proyectos para una reducción gradual de las retenciones porque conocemos de las dificultades para una eliminación gradual. Nuestra propuesta es un programa de reducción gradual de las retenciones y llegar a 0% en 5 años, es fundamental. Pero no solo eso. Hay que obligar a los gobiernos provinciales a que bajen sus impuestos, que no sigan subiendo Ingresos Brutos, que no suban Inmobiliario, a los intendentes que no suban tasas, creo que esas son las condiciones mínimas para explotar la producción. En dos años, bajando las retenciones estamos en 180 millones de toneladas. Confiamos en la palabra del ministro de Economía y del presidente de que van a bajar las retenciones. Están ahí, pero del oficialismo no conocemos ningún proyecto definido sobre esto, por ahora son promesas”, remarcó.