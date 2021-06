El impacto del acuerdo Larreta-Vidal en Córdoba

Se sabe que el eje que integran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, empezó a mostrar las uñas en las últimas semanas y con varias jugadas que causaron impacto aún fuera de la estructura del PRO. Y no solo en el resto de la alianza Juntos por el Cambio, sino también puertas afueras de la coalición. Bueno, en el medio de los últimos acuerdos que se conocieron entre los dos amarillos, hay un entendimiento para que Larreta comience a dejar casilleros en su gabinete a hombres y mujeres de Vidal; pero, además, también hay una señal hacia el armado previo a las elecciones legislativas. Y en ese movimiento de fichas, el viernes al mediodía en un almuerzo cordobés, trascendió que Eduardo Macciavelli, uno de los reconocidos armadores de Larreta delegará ese rol en Córdoba. Quien entra a enfocarse en el armado provincial es el diputado que responde a Vidal, Cristian Ritondo, hombre de extracción peronista y exministro de Seguridad bonaerense en tiempos de la dama PRO. Como ocurre en estos casos, están quienes se frotan las manos para aguardar ansiosos y quienes miran de reojo por el desembarco que pretenden Larreta y Vidal. “Ojo a los que se apuraron a buscar rápido los brazos de Mauricio (Macri)…”, dijo un integrante del almuerzo bien regado. Por supuesto.

Una parada técnica para un café con rosca

La escena se produjo el viernes cuando caía la tarde y el sol empezaba a despedirse entre las sierras. Con esa vista panorámica de Falda del Carmen, en una tradicional estación de servicios que está en el ingreso a los barrios privados de la zona, el café humeaba. De un lado de la mesa, el senador nacional, Carlos Caserio; del otro, el legislador provincial y exfuncionario nacional, Walter Saieg. En agenda, varios temas; pero, principalmente, el armado del departamento Santa María y el malestar de algunas localidades cordobesas que quedaron excluidas del proyecto que se discutió en el Congreso sobre ‘zonas frías’ que tendrán descuentos en sus facturas de gas. Acá, y en ese café de punto intermedio entre el hombre de Punilla y el del departamento Santa María, entrará a jugar en la discusión del proyecto en el Senado la chance de incluir algunas modificaciones para que haya un beneficio mayor para Córdoba. “Carlos tiene buen diálogo con intendentes de localidades más chicas y sabe que esto puede ser un punto de inflexión en la previa de la campaña. Aparte, Punilla, el departamento de él, no está incluido”, razonó una persona que conoce pormenores del Frente de Todos en Córdoba.

Viguistas ‘on demand’

Hace algunas semanas que empezó a verse un muy buen diálogo en la Legislatura entre los legisladores que responden a la diputada nacional Alejandra Vigo y el vicegobernador Manuel Calvo. Charlas, varios que se mostraron a disposición, mensajes… lo cierto es que el bloque que integran los parlamentarios Diego Hak, Nadia Fernández y Leonardo Limia tiene cada vez más conversaciones con el dueño del despacho más importante de la Unicameral. Y en esas idas y vueltas, algunos ven la intención de Calvo de explorar la capital cordobesa. “Se habla. Es cierto. Pero ellos están encolumnados detrás de Alejandra, no se mueven de ahí. De hecho, hay un aval para que pasen por ese despacho. Sobre todo, si Manuel va a la boleta acompañando a Alejandra como se prevé”, razonó un conocedor de esos movimientos. Sin embargo, en el resto del peronismo de la Capital advierten que puede ser una jugada pensando a futuro: “¿quién desestimaría poder gobernar una ciudad con un presupuesto como Córdoba?”, se preguntó un histórico armador del PJ en Capital.

De Loredo, del paracaídas a pedir que rechacen el aumento

La semana fue agitada para el concejal radical Rodrigo de Loredo. El sábado pasado perdió el Congreso de la UCR a manos del mestrismo que puso en ese lugar a Facundo Cortés Olmedo; y a mediados de semana se arrojó de un paracaídas para presentar su libro Detener la caída. En el medio, algunas fricciones que no se disimulan en Sumar y varias miradas de reojo. Lo cierto es que más de uno razonó si era el momento para que De Loredo lanzara el libro. “No lo tendría que haber hecho ahora. Hay dos mil cosas que pasan por la cabeza de la gente con el tema de la pandemia: pico de casos, terapias a full, comerciantes quejándose por las medidas… Pfizer en el Congreso… ¿y vos te mandás con esto? O no la veo, o estoy equivocado. Pero si fuera asesor de él le diría que era una semana para guardarse. El tiempo, el dinero y lo que conlleva escribir y lanzar el libro para liquidarlo así…”, sostuvo un joven armador. Igual, sobre final de la semana, el referente de Sumar junto a otros dirigentes, como Miguel Nicolás y Verónica Gazzoni, enviaron un pedido al presidente de la UCR, el negrista Marcos Carasso, para que inste a los legisladores del partido a rechazar el 40% de aumento en el Congreso. Algunos ya dijeron que renunciarán a ese incremento, pero… ¿habrá apuntado a alguien en particular?

Un ‘siga, siga’ que tiene mucha gente pendiente

“Lo que pasa en Villa María tiene impacto en toda la provincia. O, incluso, a nivel nacional”, el razonamiento lo hizo en las primeras horas de este sábado en uno de los pocos bares abiertos en la zona norte. Y la lanzó un hombre del peronismo que hacía referencia al cuarto pedido de prórroga de Martín Gill en su licencia como intendente de Villa María que dejará, una vez más, a Pablo Grosso como interino a cargo del Ejecutivo. Lo que el dirigente se preguntaba era cuánto tiempo falta para que esa extensión requiera una posición más firme desde el Centro Cívico. Se sabe, Gill continúa como secretario de Obras Públicas de Nación por el aval de Schiaretti para ello suceda. Pero, si entra a jugar en la lista del Frente de Todos, como algunos quieren, la cosa puede cambiar.