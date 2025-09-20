El intendente que abraza a Juan: Alta Gracia fue epicentro del lanzamiento de Provincias Unidas en Santa María

Esta semana, a metros de una de las nuevas rotondas de la Ruta 5, el Salón La Soñada de Alta Gracia se colmó de militancia, dirigentes y vecinos que acompañaron a Juan Schiaretti en el lanzamiento de la campaña de Provincias Unidas en el departamento Santa María. El exgobernador remarcó la necesidad de un proyecto federal: “La Argentina necesita un proyecto federal que piense en la producción y el trabajo. Provincias Unidas nace del interior profundo para defender a nuestra gente frente a un modelo de ajuste que sólo trae más dolor”.

El intendente anfitrión, Marcos Torres, apuntó directamente al rumbo económico del Gobierno Nacional: “Nunca me callé para decir que el ajuste que aplica Milei es cruel e insensible. Lo sufren los trabajadores, lo sufren los municipios y lo sufren, sobre todo, los que menos tienen. Desde Alta Gracia reafirmamos que hay otro camino: el del trabajo, la producción y la defensa del interior profundo”.

Respaldo político en Santa María

El legislador departamental y presidente provisorio, Facundo Torres, destacó el apoyo histórico de Schiaretti en el desarrollo de la región y planteó la necesidad de consolidar un frente federal en el Congreso. “De todas las cosas buenas que pasaron en nuestro departamento, muchas fueron gracias a vos, querido Juan. (…) Hoy tenemos la responsabilidad de decir basta y, con nuestros candidatos a diputados nacionales, defender a la Patria y al interior profundo con una verdadera base federal”, exclamó.

La candidata a diputada nacional Carolina Basualdo, segunda en la lista y mandataria del departamento, resaltó la importancia de llevar la voz del interior profundo al Congreso: “Lo que nos mueve es el amor por nuestra gente y la convicción de que el interior profundo tiene mucho para aportar. Vamos al Congreso a defender a Córdoba, a Santa María y a cada argentino que sueña con un país más justo y productivo”.

También estuvo presente Miguel Siciliano, compañero de lista, junto a referentes históricos como Carlos Massei, Manuel Calvo y Paulo Cassinerio.

El acto contó con la participación de intendentes y jefes comunales de todo el departamento Santa María: Marco Fey (Malagueño), Carlos Guzmán (La Serranita), Daniel Pastorino (Villa Los Aromos), Brian Heredia (La Paisanita), ‘Coco’ Ledesma (San Clemente), Osvaldo Murúa (Villa Ciudad América), Miguel Vanetti (La Rancherita), Nicolás Merlo (Valle de Anisacate), Alberto Nieto (Villa La Bolsa), José Ludueña (Villa del Prado), Franco Oviedo (Lozada), Carlos Nardi (Monte Ralo), Melina Reta (Dique Chico) y Rubén Liendo (Falda del Carmen), entre otros.