El lobby empresario presiona para no perder el hub Córdoba

El anuncio de Latam de abandonar su operación en el país generó ruido en la comunidad de negocios del país, y de esta provincia en particular, ya que el hub de Córdoba verá afectada su operación de manera concreta.

En ese sentido, en la semana, los responsables de las dos principales low cost del país hicieron oír su voz en un encuentro virtual organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, Esteban Tossutti (Flybondi) y Gonzalo Pérez Corral (JetSmart), tuvieron duros términos sobre la política aerocomercial del gobierno de Alberto Fernández y les pidieron a los empresarios un acompañamiento concreto a los reclamos que vienen planteando.

“El problema es cuando se arman negocios para unos pocos. Si en Argentina solo queda volando Aerolíneas Argentinas, las provincias y sus gobernadores van a sufrir en carne propia ser rehenes de un monopolio”, disparó el CEO de JetSmart. Tossutti, por su parte, también fue duro: “O las entidades empresarias se hacen escuchar y ponen de relieve la inversión privada o retrocedemos 20 años”.

El anfitrión de la reunión, Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, no dudó en afirmar que el G6 “se iba a expresar respecto a la salida de LATAM”, ya que representa una pérdida de competitividad tanto para el país como para Córdoba. “Esto se suma a otros episodios, en los que el Estado está avanzando sobre la parte privada y está demostrado que no es eficiente en eso: tiene que dejar que el sector privado sea el motor de la recuperación”, reseñó Tagle, advirtiendo que “el gobierno avanza porque ve, producto de la pandemia, cierta debilidad de la gente. Hay que estar atentos”.

¿Todos de acuerdo? Algunos empresarios no ven con buenos ojos “politizar” el tema, a partir de las definiciones que dejaron los CEOs de las aerolíneas. “Todos queremos que el hub de Córdoba funcione y para eso las low cost tienen que tener reglas claras. No queremos hablar de monopolio, queremos que haya un clima de negocios favorable para que esto funcione”, reseñó un empresario consultado por este medio.

El problema surge, según entienden desde Flybondi y JetSmart, porque no hay reglas claras. “Nos quieren sacar del Palomar y Aeroparque está en obra, por lo que la única opción para las low cost sería Ezeiza: eso es inviable”, destacó Pérez Corral.

“El gobierno no tiene un rumbo claro. No hay un plan de salida para la pandemia y menos un plan económico. Entonces, hacen locuras como el proyecto de estatización de Vicentin o el impuesto a la riqueza o no mueven un dedo para que una empresa como LATAM decidairse del país”, confió un empresario consultado por este medio.

“Nos tenemos que expresar los empresarios, pero también los gobernadores: hay que hacer valer el derecho de los ciudadanos a tener conectividad”, completó el hombre de negocios.