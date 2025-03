“El mantenimiento de rutas nacionales no debe frenarse, puede ser muy grave”

La obra pública a nivel nacional vive un momento de extrema complejidad. La drástica reducción presupuestaria en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha llevado a la paralización de contratos en todo el país, afectando tanto a proyectos nuevos como al mantenimiento esencial de la red vial nacional.

Esta situación fue comunicada oficialmente por el propio administrador general de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, quien señaló que las “restricciones y limitaciones presupuestarias vigentes” han resultado en una “significativa reducción en las disponibilidades de créditos presupuestarios para hacer frente a los compromisos contractuales de la repartición”. Ante este escenario económico y financiero, la DNV se ve obligada a “tomar medidas conducentes para adecuar las acciones a los límites de los reales recursos económicos y financieros que contará este organismo para el transcurso del presen te año”.

Esta paralización generalizada ha sido duramente criticada por los principales referentes del sector. José Luis Mellano, presidente de la Comisión de Obras Viales de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), delegación Córdoba, alertó sobre los “múltiples perjuicios” que traerá la detención total de las obras en marcha y, especialmente, del mantenimiento vial.

Mellado, en diálogo con Perfil Córdoba, afirmó que “los yuyos de la ruta nacional 9 en algunos tramos, principal mente en el norte provincial, ya superan la altura de un auto” y advirtió: “Si esta falta de mantenimiento se extiende a las banquinas, los problemas serán aún mayores y podemos tener un accidente muy grave, un colectivo desbarrancado o todo tipo de siniestros”.

Si bien Mellano reconoce la difícil situación económica del país y los múltiples desafíos en materia fiscal que enfrenta el Gobierno nacional, insistió en que hay que seguir haciendo el mantenimiento de la in fraestructura existente, sino se deteriora y los costos de las reparaciones posteriores son mucho más elevados que el mantenimiento original.

“Entiendo que este Gobierno encontró un país devastado, las cuentas en rojo y la economía requería un orden como el propuesto, nosotros acompañamos esa idea. Puedo, incluso, comprender que decidan no hacer más obra pública o seleccionar cuáles son las prioritarias para el país, pero no se debe dejar de mantener lo que existe, sino luego tenés que afrontar problemas más graves y más costosos. Es como lo que ocurre en una casa. Vos podés no pintar una humedad que te apareció, luego no arreglas un caño roto, pero cuando te das cuenta se te hundió la vivienda”, graficó.

Mellano también contrastó la situación nacional con la de la provincia de Córdoba, donde inicialmente se decidió continuar con el mantenimiento. “En Córdoba fue exactamente lo contrario, lo primero que se decidió continuar fue el mantenimiento, y luego se anunciaron algunas obras públicas acordes al momento económico actual. Pero mantener fue lo primero”.

Rutas

Mellano señaló algunas rutas nacionales que están en mal estado como la ruta 35 cerca de La Pampa o “la 158, entre Las Varillas y San Francisco, que está detonada”, entre otras. Por último el directivo de Camarco también expresó su preocupación por la falta de diálogo con Vialidad Nacio nal.

“Los que tienen una mi rada parecida a la nuestra y están en el organismo tienen miedo de hablar para no ser eyectados de su cargo, lo que impide que podamos buscar soluciones. Todo eso genera una incertidumbre tremenda en el sector. En este momento, además, hay riesgo de que unas 500 personas pierdan su empleo en empresas privadas cuyas concesiones están ter minando”. Además informó que hasta el momento y a nivel nacional, “se estima que se han perdido más de 100.000 empleos direc tos en la construcción”.

Corrupción

Respecto al argumento oficial de la corrupción en quistada en la obra pública y el denominado “Club de la Obra Pública”, Mellano recalcó que en la tan mencionada ‘Causa de los Cuadernos’, se habla de “unas 10 o 15 empresas”, cuando a la Cámara la integran unas 1.500 empresas.

“No se puede poner a todos en la misma bolsa, es un caso donde no se puede generalizar. Acá todos compiten en licitaciones transparentes, accesibles y abiertas para todos”. Por último se refirió a la posibilidad de que em presas privadas asuman estas obras.

“Se habla de que los privados se encargarán del tema. Miremos Bahía Blanca, ahora hay que hacer nuevas obras de desagüe, reparaciones, ¿el privado las va a hacer?”, se preguntó.

Y agregó: “Yo vuelvo al comienzo, que no se haga obra pública se entiende por una cuestión coyuntural, pero el man tenimiento no debe para lizarse, sino la realidad te va a pegar de frente”.