El mercado se prepara para el fin del "crawling peg" y arranca su vigilia de Pascua

El Banco Central cerró una de sus semanas más complicadas luego de vender US$196 millones el viernes. Encadenó así 6 ruedas en las que perdió US$1.200 millones. El ruido en torno a las negociaciones con el FMI por un nuevo desembolso, pero fundamentalmente las tensiones que se vivieron en el Congreso en la previa a la aprobación del DNU para “blindar” el nuevo programa con el organismo internacional, generaron mucho ruido.

A eso se le sumaron las señales desde Economía, con el ministro Luis Toto Caputo dando a entender que estamos a las puertas de un cambio en la estrategia de control administrado del tipo de cambio vía correcciones graduales del 1% mensual con el crawling peg. Se viene otra cosa, aunque no está claro qué.

La falta de información sobre lo que viene generó todo el cúmulo de especulaciones que se tradujeron, esta semana, en esa perdida de reservas y en el sobrecalentamiento del blue y de los dólares oficiales. Como se pedía en las redes “no hay que morir de nominalidad” porque el dólar paralelo llegó a las $1300 y algunos operadores advertían de la corrida. Pero la tensión existió.

“El riesgo país, hasta enero de este año no paró de bajar. El mercado sí había incorporado una eventual salida del cepo al principio de 2025 y esta demora que se está planteando sí le genera incertidumbre. Entonces vemos que el Riesgo País pasó de los 500, 600 a los 750 puntos. Un rebote negativo producto de la incertidumbre. El mercado cree que si se sale del cepo cae fuertemente el riesgo país porque el cepo hoy es un impedimento para que salgan dólares, pero también para que entren. Y este control del tipo de cambio, solamente con la discusión de cómo va a ser, genera incertidumbre”, plantea Gonzalo Gómez Pizarro, CEO y fundador de la firma Argentine Valores, un bróker o ALyc (Agencia de Liquidación y Compensación) que acaba de cumplir una década en el mercado.

Para el ejecutivo, es claro que al mercado le cuesta digerir que le hayan corrido el arco en términos de objetivos y expectativas. “Algo de eso hay. También se entiende la lógica del gobierno de no querer arriesgar desde lo económico y lo político con una salida del cepo si no tiene todo muy muy controlado porque arriesgan la elección y el control de la inflación que es una de las batallas ganadas y que más valora la sociedad en general. Por ahí hubo demasiada precaución, el año pasado, tuvimos un momento de brecha bajísima o a principios de este año con niveles de brecha y de riesgo país bajo. Pero todavía les tienen mucho miedo a los stocks. El gobierno quiere estar tranquilo de que podrá hacerles frente a esos stocks”, plantea.

Para el consultor y asesor de inversiones Lucas Croce estamos en un momento bisagra en el que el gobierno está cocinando una nuestra estrategia cambiaria y negocia que partes de la receta que le envía el Fondo Monetario usa y que partes logra descartar.

La presión para que se cambie el diseño de usar un crawling peg es cada vez más grande. Así, remarca que al Fondo Monetario no le resulta compatible con un nuevo plan que implique desembolso. “El gobierno logró comprar más de US$20 mil millones, pero se queda corto para juntar las reservas necesarias que Argentina tiene que tener cuanto antes para sanear el balance del Banco Central y para pagar deuda. El Fondo Monetario quiere un esquema cambiario que le permita al gobierno juntar reservas. Para juntar reservas va a necesitar un dólar más alto. El gobierno no quiere ir por ese camino porque el impacto inflacionario que tiene es automático y es letal”, dice.

-¿Hay que preocuparse con el desarme de posiciones en pesos?

-No creo que haya tanto riesgo porque por algo está el cepo. Al gobierno hay que darle la derecha en términos de la convicción con la que actúa en relación al modelo económico que tiene y defiende. Lo defiende a como de lugar. Y han logrado construir credibilidad de la nada. Y creo que se va a llegar a un acuerdo donde el Fondo cede más. Creo que la liberación del cepo depende del monto y del programa con el Fondo. Si el Fondo da una sorpresa con un monto importante, de 5 cifras, no hay que descartar que se adelante la salida del cepo. Podría pasar. El gobierno no se va a apurar en sacar el cepo, tienen una convicción muy clara y no tiene incentivos a sacarlo en un año electoral.

-¿Estamos cerca del fin del crawling peg y vamos a un esquema de bandas?

-No sé si bandas, pero creo que estamos cerca del fin del crawing peg. Creo que sí o sí el Fondo va a pedir un cambio y creo que el gobierno va a tener que mostrar un cambio. Lo que falta ver es si el cambio termina en una devaluación discreta, poco probable, en una aceleración de la devaluación del peso para ir a un dólar más competitivo como quieren los industriales o en otro escenario. Creo que es altamente probable que haya un cambio en la política cambiaria saliendo del crawling peg. Veo un cambio de política cambiaria que le dé al Fondo más tranquilidad. Hay que ir a una política cambiaria mejor, que permita que el dólar vaya achicando esta especie de atraso, mejorar sin romper todo lo bueno que se hizo. Ahí está la cuestión para que Milei no pierda la gobernabilidad que tiene.

“Con devaluación no hay Milei”

La firma Polo 52 celebró esta semana una serie de anuncios de expansión para lo que convocó a un evento al que asistieron unas 400 personas, entre clientes, inversores, proveedores y amigos. Un nutrido grupo de empresarios y emprendedores pymes asistieron y presenciaron la disertación que dio el economista y también empresario Gustavo “Lacha” Lazzari que dejó su diagnóstico sobre el escenario macro y lo que cree que viene en el mediano y largo plazo.

“Hoy lo que tenemos que definir es si estamos ante un cambio de régimen, un plancito económico que dura un par de años o si estamos en una tablita cambiaria. Si es un cambio de régimen tenemos un esquema de incentivos distintos para los próximos 30 años y los resultados son a largo plazo; si es un plan económico hay que llamar al gerente del banco para preguntar cuando salir; y si es una tablita hay que tranquilizarse, comprar dólares y esperemos. Son tres escenarios distintos”, dijo.

Para Lazzari, pensando en términos de esos escenarios, estamos ante la posibilidad de un cambio de régimen. “Se vienen dos cirugías, de costo interno y de costo externo. Hay que hacer un trabajo tranqueras adentro para bajar costos, pero también forzar a la política para que baje los costos del país. El dilema es que si los costos los bajamos en términos de costos reales o si los bajamos con la devaluación. La respuesta es que los costos no los podemos bajar con la devaluación. Por un motivo político, no hay Milei con devaluación y por motivos económicos, una devaluación se va a precios internos en 24, 48 horas. La buena noticia es que el gobierno tiene una estrategia para bajar impuestos; estamos en un año de maduración de las reformas. Esto depende de que el sector privado entre en el paquete de reformas”, plantea.

Para Lazzari, acciones como un esquema cambiario de competencia de monedas o un tratado de libre comercio con EEUU son caminos en los que el presidente insistirá. “Milei no tiene costo de oportunidad cuando decide, eso es bueno y malo, más bueno que malo, pero hay que cuidar ese tema. Hay que entender el contexto. En 20 años el Estado le sacó al sector privado, en concepto de retenciones y modificación de tipo de cambio US$260.000 millones", sostuvo.

Y añadió: "El Plan Marshall para reconstruir todo un continente fueron, al día de hoy US$130.000 millones. Nos fumamos dos Plan Marshall en dos décadas. No nos damos cuenta la macana que nos mandamos. Estamos vivos de casualidad. ¿Dónde está la infraestructura que no sea la rotonda Néstor Kirchner? Si estamos ante un cambio de régimen en 20 años Argentina vuela, pero hay que sacarle la voracidad al Estado. El sector privado tiene que hacer la punta en la reforma para que después no volvamos atrás”, remarcó.