El nuevo periodismo

La costumbre occidental es practicar un balance anual al finalizar cada año gregoriano. En esta anualidad, debo agradecer a un amigo (un cordobés residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años) por compartir notas que muestran la gran vitalidad de la prensa americana, la que no se reduce a los grandes diarios como el Journal o al Washington Post. Desde Axios a Vox y pasando por TheBulwark, hay un universo de sitios de noticias, con gente valiosa, honesta y creativa.

Matthew Labash. Entre todos, he elegido como muestra a Matt y su sitio Slack Tide. Labash se especializa en reportajes de formato largo; su boletín, lanzado en 2021 trata sobre “la vida, la política, la cultura, la pesca con mosca, Dios y cualquier otra cosa que venga”.

Dentro de todo lo que puedo destacar de Slack Tide y Labash, prefiero centrarme en el estilo y consejos del periodista, ya que escribir presenta infinitas opciones y hay que elegir.

Matthew no usa Facebook ni Twitter y ha escrito ensayos atacando estas dos redes sociales. Su conclusión es que la gente solía escribir mejor de lo que habla: ahora los ‘Twidiots’ tienden a hablar más inteligentemente de lo que tuitean, entre abreviaturas, jeroglíficos y vacíos. Es que Labash, inspirado en Tom Wolfe, posee una prosa tan particular, que puede transformar un tema trivial en uno muy interesante. Hay una frase para muestra: “Hemos creado esta industria artesanal en la que vale la pena no ser objetivo. Vale la pena ser subjetivo tanto como sea posible. Hoy te recompensa criticar a otras personas por no ser objetivos, siendo tan subjetivo como puedas”.

“Tienes que sonar como tú mismo o no vale la pena hacerlo. Si vale la pena escuchar tu voz, escribe en ella. Si no vale la pena escucharlo, entonces sal del negocio: es inútil tratar de imitar”. Aconseja, además, escribir menos y leer más; es que es deber del escritor acrecentar su acervo y estar siempre a la caza de cosas que inspiren y que abran el mundo a los lectores.

Subrayo el regalo que es su boletín para cualquiera que valore la palabra escrita; en él comparte el tipo de intimidad real que cualquier escritor esperaría tener con un talento como el suyo.

¡Debes suscribirte! La prensa escrita lleva varias décadas sufriendo en busca de un modelo de negocio sostenible dentro de la economía digital. La sobreabundancia de información, la cultura del “todo gratis” que ha imperado en internet, y la intensificación de la lucha por los ingresos publicitarios, pusieron en jaque su financiación. El modelo de pago por acceder a los contenidos, a través de una suscripción, es la fórmula alternativa para garantizar los ingresos al sector.

El balance anual indica que, en Estados Unidos, alrededor del 25% de los lectores paga por contenidos: esto explica, en gran parte, el vigor de la prensa americana.

En Argentina no hay demasiadas cifras, pero intuyo que son pocos los que pagan; casi todos prefieren las páginas gratuitas. En este aspecto la imitación sería muy útil, ya que tener a buenos profesionales que puedan investigar y que tengan tiempo para el análisis tiene costo. Si todos queremos informarnos sin gastar, la desinformación se multiplicará.

