El proyecto “pirata” avanza

El hockey femenino es un proyecto que avanza en Belgrano y que ya está en movimiento. Tan es así que desde hace dos semanas están entrenando en Alberdi, con autorización del COE. Aunque nunca pararon, en cuarentena estuvieron realizando entrenamientos virtuales y luego fueron habilitadas para hacer algunos ejercicios asistidos y de calistenia en el Parque de las Naciones.

Es un proyecto que no para y que ha ido creciendo desde sus inicios en el 2016, cuando se formó mediante una alianza de la institución de Alberdi con la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Al comienzo los entrenamientos eran en las instalaciones escolares, y desde hace un tiempo, cuando la disciplina ya quedó enmarcada totalmente por el club, entrenan en el predio social en la avenida Ricardo Rojas.

“Participamos en torneos no federados. Buscamos una federación. Participamos en súper 11, que es lo más similar a un torneo federativo, ya que cuenta con reglamentación similar de la Federación. También participamos en torneos de cancha reducida para jugadoras que tienen menos experiencia o se están formando, son torneos que duran tres o cuatro meses, en mayores y menores”, le explicó a PERFIL Córdoba Vanina Avendaño, que fue la impulsora de esta disciplina en el ‘Pirata’.

Avendaño, además de ser la que presentó hace cuatro años el proyecto, es la coordinadora general y la entrenadora del plantel superior. “Llevé la propuesta en ese momento, propuse meter el hockey en Belgrano. El club estaba buscando ampliarse en los deportes”, recordó la profesora en Educación Física, que explicó que fueron muy bien recibidas en la institución, más allá de que Belgrano sea reconocido, fundamentalmente, como un club de fútbol.

A propósito explicó: “Belgrano va más allá del fútbol, está creciendo en todos aspectos, busca ampliar realidades y formatos, no sólo en lo deportivo, sino que en otras áreas recreativas. Se está abriendo un panorama importante y hace que las que hacemos otros deportes nos sintamos parte del club”.

No obstante, vale decir que no tienen una cancha específica en el club para llevar adelante la disciplina. En ese marco, Avendaño expresó: “Sí, es una realidad que no contamos con una cancha de once de hockey. Entrenamos en cancha de caucho, que es de fútbol. Estamos buscando nuestro espacio, pero sabemos que es con perseverancia, ganas y tiempo. Belgrano nos da el espacio. Aspiramos a crecer, tener más comodidades, a tener más profesionalismo en nuestra disciplina. Pero somos conscientes que es paso a paso”.

De todas las edades. Al hockey femenino en Belgrano lo practican niñas desde los 5 años, pasando por todas las edades, infantiles, menores, juveniles, plantel superior, y desde octubre arrancan las “mami-hockey”, que por la pandemia no pudo arrancar como estaba previsto a inicio del año.

¿Deserción? Los deportes amateurs han sufrido mucha deserción en esta coyuntura. Sin embargo, en el hockey femenino de Belgrano el número de chicas que dejaron de entrenar no fue mayor. “Por suerte no tuvimos mucha deserción. Hay un grupo estable que se mantuvo activo... Es entendible por las problemáticas familiares, de salud, de tiempo y realidades de cada familia. Hubo una pequeña deserción, pero no tanto como podría haber sido. Y hoy están volviendo y acomodándose a la nueva realidad”, contó Avendaño.

Las aspiraciones

Entrenan y, por ahora, no hay torneos a la vista en medio de este marco de pandemia. Pero la motivación no cesa. “Las aspiraciones en medio de este contexto es mantener el grupo unido, mantener valores, y seguir con disciplina que veníamos teniendo en la actividad física, con una conciencia de apoyo, de fortalecernos como equipo”, explicó Vanina Avendaño; que agregó: “Ya tendremos tiempo de volver a las canchas y compartir unos mates y una gaseosa, pero ahora tenemos que estar firmes para quienes nos necesiten”. El hockey femenino de Belgrano con la misión de ser más que un elenco deportivo.

Los entrenamientos se están llevando a cabo martes y jueves por la tarde.

Las profes