El “Ruso” Gvozdenovich activa comités y empieza a ordenar un armado halcón en la UCR Capital

Con la hoja de ruta de recorridas por las seccionales y un discurso enfocado en “escuchar” a los correligionarios y exhibir gestión legislativa, el jefe del bloque UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, comenzó a mover fichas en la Capital y a posicionarse en clave de una potencial disputa interna en el radicalismo cordobés.

La avanzada territorial del dirigente del sudeste provincial se puso en marcha este lunes en la seccional Novena, bastión del histórico Miguel Nicolás, y continuará durante toda la semana en distintos comités de la ciudad. La meta del titular de la bancada radical, alineado políticamente con Rodrigo de Loredo, es clara: empezar a mapear el territorio capitalino (las 14 seccionales) y aceitar una estructura partidaria que en la propia UCR admiten que perdió dinámica militante.

Los movimientos del “Ruso” tienen una doble lectura política. Por un lado, reactivar comités que permanecen cerrados o con escasa actividad. Por el otro, construir volumen político en la Capital ante un eventual escenario de interna partidaria si finalmente no prospera una nueva prórroga de mandatos en la UCR provincial.

“Yo quiero ir a cada seccional porque, si viene la interna y no hay acuerdo, quiero estar preparado”, le digo Gvozdenovich a dirigentes y militantes cercanos, dejando entrever que está dispuesto a competir por la conducción partidaria si se habilita la contienda.

La discusión no es menor dentro del radicalismo con tonada. Los sectores enfrentados con De Loredo —el núcleo que encabeza Ramón Mestre, la Tercera Vía de Luis Quiroga y Dante Rossi, además del alfonsinismo referenciado en Carlos Becerra y Martín Lucas— reclaman ir a elecciones internas para renovar autoridades con la mira puesta en el reordenamiento de cara a 2027.

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Haciendo pie en Capital

El cronograma de recorridas de Gvozdenovich arrancó en la Novena acompañado por las legisladoras Alejandra Ferrero e Ines Contrera, y por Nicolás. La hoja de ruta seguirá este martes en la Sexta, el miércoles en la Octava, el jueves en la Cuarta y el viernes en la Séptima. En cada escala, el jefe del bloque radical buscará mostrarse junto a referentes territoriales de peso en cada circuito.

La estrategia del exintendente de Arias apunta a consolidar un perfil de gestión y despliegue territorial. “Vamos a informar todo el trabajo legislativo que hicimos en estos dos años, pero también queremos escuchar a los radicales”, explicó el legislador. Asimismo, insistió en la necesidad de poner en marcha los comités para aceitar el aparato partidario frente al desafío electoral que asoma en el horizonte.

Frente a este escenario, Gvozdenovich intenta capitalizar el vínculo político construido con De Loredo, de quien se convirtió en uno de sus principales escuderos legislativos y territoriales. De hecho, acompaña al exdiputado nacional en las recorridas por el interior provincial que el deloredismo viene intensificando como parte de su estrategia de construcción para 2027.

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En el radicalismo cordobés leen la avanzada del dirigente del sudeste como parte de un reordenamiento interno que comenzó a acelerarse al calor de la discusión por la renovación de autoridades partidarias. Con este argumento, el titular del bloque radical busca mostrarse competitivo en la Capital, un territorio históricamente determinante en cualquier armado interno de la UCR.

“En capacidad de laburo no le gana nadie. El 'Ruso' es un tractor”, resumen cerca del halcón radical, donde destacan tanto su actividad parlamentaria como sus visitas semanales por el interior provincial.

Intendencia 2027

En la UCR Capital ya son varios los correligionarios que empezaron a moverse con la mira puesta en la pelea por el Palacio 6 de Julio. Entre los radicales anotados aparecen Javier Bee Sellares y Juan Negri, quienes confluyen en el espacio “Viva Córdoba”, una construcción que busca romper con la lógica tradicional de las internas radicales.

Asimismo, también trabajan con aspiraciones propias Rossi y Sergio Piguillem. Por su parte, la exdiputada radical con peluca Soledad Carrizo también se mueve con la intención de disputar la candidatura, aunque dentro de un esquema de entendimiento político con La Libertad Avanza.