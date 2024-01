El SEP tras el cese de contratos en Salud: “Repudiamos total y absolutamente lo que están haciendo”

El secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, se mostró “preocupado” luego de que el Gobierno de Córdoba confirmara el cese de contratos en el área de Salud provincial.

“ Lo que dice Giordana (Carlos) no es lo más razonable. Primero porque ellos vienen de la anterior gestión y resulta que ahora se encuentran como que están sorprendidos por las determinaciones del alto porcentaje de ausentismo”, expresó al criticar las declaraciones del secretario de Salud de la administración de Martín Llaryora.

El funcionario justificó este viernes el cese de contratos en el “ausentismo muy elevado” y la productividad “muy baja”.

Cese de contratos en Salud: la Provincia afirmó que hay un ausentismo “muy elevado”

Defensa

“El ausentismo que existe es por la falta de recursos humanos que venimos reclamando anticipadamente”, explicó el dirigente sindical.

Además aseguró que el personal viene trabajando de manera “recargada” y citó el caso del Hospital Córdoba “con más de ocho mil horas”.

“Y por supuesto que toda persona tiene un margen y tiene un límite. Ahora nunca se ha excedido de esa manera”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Castro afirmó que “el control de ausentismo que tiene el Estado es privado y por lo tanto sí o sí ellos determinan un control en relación con lo que se puede implementar con el tema de las carpetas médicas”.

42 renovaciones

Giordana informó esta mañana que encontraron “un número de 42 mujeres que habían excedido la carpeta médica por situaciones de maternidad, por embarazos de alto riesgo” y que “esos 42 contratos hoy mismo son puestos otra vez a trabajar y dados de alta nuevamente”.

Sobre esta cuestión, el secretario General del SEP dijo que “ahora ha reconocido que han dejado de baja gente que estaba en período de lactancia y algunas compañeras de alto riesgo”.

Castro añadió que “ni siquiera” les pasó “por su mente decir: ´hagamos previamente una evaluación y de acuerdo a eso vamos a dar o no las bajas´.

“Me parece que no ha sido lo más acertado. Es una falta de respeto total hacia todos los sectores de salud”, opinó.

Ajuste a lo Milei: el Gobierno de Córdoba confirmó la no renovación de contratos

Mesa de diálogo

Castro insistió en la conformación de una mesa de diálogo para analizar la situación del sector.

“Cuando las cosas están resentidas, la prestación del servicio se sigue dando a pesar de la falta de recurso humano. Me parece que no hay un buen entendimiento. Nosotros solicitamos por segunda vez una mesa de diálogo y le he elevado una nota al señor gobernador de la Provincia para ver y evaluar legajo por legajo si es necesario en una mesa y de esa manera decir si es tan así como ellos dicen”, indicó.

Rechazo

“Nosotros repudiamos total y absolutamente lo que están haciendo. De los 6500 contratos creo que ya va llegando a casi un 30 por ciento, un 40, es mucho el porcentaje.Se logró en su momento pasar a contrato mucha gente que estaba como monotributistas y becarios en los sectores hospitalarios. Pasaron a contrato en el gobierno anterior. Y directamente tomaron la decisión de bajar 1.400 contratos que eran recientes pero con antigüedad trabajando en los sectores hospitalarios porque estaban en situación de precarización laboral”, recordó.

Castro consideró que “no es lo más acertado lo que están haciendo con el tema de salud y cuando los sistemas están totalmente resentidos”.

El titular del SEP denunció que “a los directores y también a mucha gente que está con el servicio a cargo de un sector les pagan con guardias”.

“Nunca les han reconocido los cargos correspondientes como tiene que ser y Giordana lo sabe bien porque él estuvo en la anterior gestión con la ministra Barbás”, enfatizó.

“Veníamos denunciándolo anticipadamente esta situación y ellos recién ahora se van a dar cuenta. Me parece que no lo es más acertado”, reiteró.

Contratos no renovados

Castro precisó que “en Tulumba que es un hospital muy chiquitito dejaron afuera cinco enfermeras y se han quedado con dos”.

“Los porcentajes (de ausentismo) que dan no corresponden porque la prestación se viene dando y aparte de eso en ningún momento han dejado de no prestarlo”, sostuvo.

“En gobiernos anteriores siempre se ha hecho una evaluación específicamente para los sectores de salud porque siempre ha sido la parte mucho más crítica”, analizó el gremialista.

Además detalló que “en un momento en Deán Funes hacían faltas médicos pediátricos” y que “a través del gremio” se logró que hubiera un pediatra en la zona. “¿Y ahora le dan de baja?. No entendemos cuál es el criterio que ellos tienen”, cuestionó.

“Me parece que no es el criterio que implementa el Gob ierno de la Provincia en este momento de bajar masivamente un montón de contratos sin previamente no hacer las evaluaciones que correspondan”, concluyó Castro.