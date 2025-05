El SUOEM volvió a marchar y paralizó el centro de la ciudad con reclamos por salario y estabilidad laboral

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) volvió a movilizarse este martes en el centro de la ciudad de Córdoba con una "Marcha por la Dignidad". Una acción que se enmarca en el conflicto que el gremio mantiene con el Palacio 6 de Julio, que se profundiza cada semana, y que reunió a miles de trabajadores municipales, provocando un corte total en arterias clave como Colón y General Paz.

La protesta comenzó cerca de las 10:30 en la intersección de Colón y Cañada, e interrumpió el tránsito vehicular en el centro de la ciudad, obligando a desvíos que causaron malestar entre automovilistas y peatones. A diferencia de ocasiones anteriores, en esta oportunidad no se implementó un esquema de circulación por media calzada.

El gremio de Rubén Daniele mantiene su reclamo por la reapertura de la mesa salarial ante el congelamiento de sueldos dispuesto hasta agosto, la regularización de personal precarizado, como becarios y monotributistas incorporados en 2020, y el cese de traslados hacia el Ente de Fiscalización y Control, al que califican como un mecanismo "extorsivo" e "ilegal".

Desde la conducción gremial también denunciaron un intento de ajuste general sobre las condiciones laborales de los equipos técnicos municipales. "Nos movilizamos para defender el salario, la estabilidad y nuestras funciones", señalaron voceros del sindicato durante la manifestación.

Ariel König, dirigente del SUOEM, afirmó que la Municipalidad "pretende bajar los salarios en medio de una crisis inflacionaria" y denunció que el ente autárquico es utilizado para ocultar procesos administrativos y aplicar traslados sin garantías legales.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo municipal aseguran que no habrá reapertura de paritarias antes de julio. El conflicto, que incluye asambleas por turnos y acciones de visibilización desde hace semanas, no muestra señales de resolución inmediata. Desde el gremio anticiparon que, si no hay respuestas oficiales, las protestas continuarán en los próximos días.