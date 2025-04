Elecciones legislativas: siete encuestas anticipan para octubre un mano a mano entre libertarios y kirchneristas

A siete meses de las elecciones de medio término de 2025, el escenario político se recalienta y las encuestas ya marcan tendencias clave. Con una caída en la aprobación presidencial y una competencia cada vez más polarizada entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UP), los sondeos reflejan un panorama incierto en el que ningún espacio tiene asegurada la victoria.

Causa Malvinas: por qué la frase de Milei debilita el reclamo argentino según exembajadora en Londres

Las elecciones de medio término de 2025 están previstas para el domingo 26 de octubre, y el escenario preelectoral comienza a tomar forma. Según la última encuesta nacional de Consultora Delfos, en marzo la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei cayó 13 puntos porcentuales, de 50% a 37%. En paralelo, la intención de voto al oficialismo se ubicó en 37%, superando por 5,7 puntos a Unión por la Patria (UP), que alcanzó el 32%. Esta diferencia resulta estadísticamente significativa considerando el margen de error de +/-1,8%.

La encuesta de Zuban Córdoba reflejó una tendencia similar: 37% para La Libertad Avanza (LLA) y 33% para UP, con una brecha de 4,2 puntos que, en este caso, no es estadísticamente significativa dado un margen de error de +/-2,45%. Ambas mediciones coinciden en mostrar un escenario de fuerte polarización, con los demás espacios políticos por debajo del 10% de intención de voto.

Por su parte, la última encuesta de Aresco reafirma esta dinámica: LLA alcanza el 40% y UP el 35%, con una ventaja de 5,1 puntos para el oficialismo. En este estudio tampoco emergen terceras fuerzas con un peso electoral relevante.

En un panorama más competitivo, la medición de la Universidad de San Andrés (Udesa) muestra un margen más estrecho: 27% para LLA y 24% para el peronismo. La diferencia de 3 puntos no es estadísticamente significativa debido a un margen de error de +/-3,15%, y además, uno de cada cuatro votantes aún no define su preferencia.

“Transparencia activa”, eje clave del proyecto de Austin para dar batalla a la “opacidad” del Estado

En síntesis, las encuestas coinciden en que:

1- El escenario está dominado por la polarización entre LLA y UP, alejándose del esquema de "tres tercios" observado en las primarias de agosto de 2023. 2- La ventaja de LLA sobre UP en una competencia abierta se mantiene por debajo de los 10 puntos, menos que los 11,2 que Milei obtuvo sobre Sergio Massa en el balotaje. 3- La disputa se presenta competitiva, en línea con los relevamientos en distritos clave.

En la provincia de Buenos Aires, la encuesta de Analogías en marzo posiciona a UP con una ventaja de 5,8 puntos sobre LLA (33,3% vs. 27,5%). Consultora Circuitos, en tanto, muestra una diferencia aún mayor, con UP en 39,1% y LLA en 30,1%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde además se elegirán legisladores porteños, LLA enfrenta dificultades para instalar candidaturas. Según Federico González & Asociados, el exoficialista Ramiro Marra lidera dentro del espacio con 13,1%, superando al vocero presidencial Manuel Adorni (9,9%), aunque ambos se ubican detrás de Leandro Santoro (UP), quien alcanza el 28% de intención de voto. La encuesta de CEOP también posiciona a Santoro en primer lugar (32,1%), seguido por Fernán Quirós (PRO) con 21,4% y Adorni con 13%.

En conclusión, los sondeos realizados en marzo en estos distritos clave indican que, en el actual panorama preelectoral, LLA enfrenta una contienda desafiante.

Norman Berra - RC (Perfil Córdoba)