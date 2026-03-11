Emmanuel Gímenez presentado como nuevo entrenador de Juniors

General Paz Juniors ya tiene nuevo director técnico de su plantel masculino: Emmanuel Giménez. El ex mediocampista ya asumió el mando del plantel tras la salida de Hernán Martínez y vivirá su primera experiencia como entrenador. El nombre de Giménez ya venía siendo evaluado por la dirigencia en los últimos días y finalmente fue elegido para encabezar el nuevo proyecto deportivo del 'Poeta'.

Su vínculo con la institución es reciente. En el último Torneo Regional Amateur integró el plantel y disputó el tramo final del certamen como futbolista.

El estreno oficial en el banco será este sábado ante Universitario, por la primera fecha del Apertura de la Liga Cordobesa. El partido se jugará en el estadio Lalo Lacasia.

El flamante DT llega luego de una semana breve de trabajo. Durante los primeros entrenamientos destacó la buena predisposición del plantel. “Tengo muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien para seguir creciendo”, afirmó el 'Emma'.

El cuerpo técnico que lo acompañará estará conformado por Nicolás Hamze como ayudante de campo, Carlos Di Giorgi como entrenador de arqueros, Franco Sánchez y Marcos Cabrera en la preparación física, y Juan Bruno como ayudante de campo institucional.

El flamante DT remarcó la importancia de iniciar su carrera en un club como Juniors. “Debutar como técnico en una institución tan importante implica una gran responsabilidad”, sostuvo.

Formado en Talleres y con pasado en Racing de Córdoba, ahora tendrá la misión de conducir al 'Poeta' en esta nueva etapa deportiva, mientras el club aguarda definiciones sobre las competencias que disputará durante la temporada.