Empresario del Año 2025: los nominados recibieron su diploma y se viene la cena de premiación

Durante la tarde del jueves, el edificio corporativo de Edisur fue escenario de la entrega de diplomas a los nominados del Empresario del Año y los Mejores del 2025, un evento que marca la antesala de la gran gala empresarial que se realizará el próximo 29 de noviembre en el Hotel Quinto Centenario.

El encuentro reunió a los 42 empresarios y empresarias que integran las 14 ternas, quienes recibieron su reconocimiento en un espacio emblemático para el ecosistema corporativo local. El edificio de Edisur, que ya cuenta con certificación LEED, acaba de sumar una nueva distinción internacional: la certificación Platino de WELL, otorgada por el instituto que promueve la arquitectura enfocada en el bienestar y la salud de las personas.

El evento fue una oportunidad para el networking y el encuentro entre referentes de diversos sectores, desde la industria y la tecnología hasta la educación, la construcción y los servicios. La ceremonia contó con la presencia de directivos, ejecutivos y líderes del ámbito empresarial cordobés, quienes compartieron un cóctel en un clima distendido.

Como cada año, la auditoría de PwC será la encargada de custodiar los resultados de la votación hasta el momento de la premiación. Los sobres con los nombres de los ganadores se abrirán públicamente durante la cena de gala, uno de los eventos más esperados por la comunidad empresarial del interior del país.

Los nominados 2025

Empresario del Año

• Luis Macario – UIC / Gastaldi Hnos

• Marcelo Bechara – Evoltis

• Jaime Garbarsky – Ecipsa

Empresa del Año

• Grupo Tagle

• Nuevocentro

• Silmag

CEO del Año

• María Belén Mendé – R’Evolution Education Group Siglo 21

• Martín Zuppi – Stellantis

• José Porta – Porta Hnos

Joven Ejecutivo del Año

• Juan Gallará

• Santiago Piazza

• Marilla Scarponetti

Pyme del Año

• Raulito

• Lo de Jacinto

• Nobis

Empresa Tecnológica

• CoreBI Data

• Aipha G

• Thinksoft Argentina

Entrepreneur del Año

• Gabriel Reusa (Goulu)

• Andrea Mancini (Entresano)

• Florencia Margaría (CRE)

Startup del Año

• By Bug

• Winclap

• Pill.Ar

Emprendimiento del Año

• Centro de Medicina Biomolecular (Oulton)

• Pocito (Proaco)

• Nueva planta Biofarma

CFO del Año

• David Sufotinsky (Darwoft)

• Claudia Beccaría (Ingenia)

• David Blenda (Grupo La Barranca)

Empresa Exportadora del Año

• Balcami

• Inbio Med

• TTE Transformadores

Empresa Sustentable

• Afema

• Ecovatio

• Neoscrap

Empresa de Agroindustria

• Piersanti

• Maniagro

• Akron

Empresa de Gestión de Capital Humano

• Konecta

• Mundo Maipú

• Denso Argentina