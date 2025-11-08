La incorporación del peronista K Federico Alesandri a la bancada oficialista para blindar la mayoría del PJ en la Unicameral desató el fuego cruzado entre cambiemistas que responden a Rodrigo de Loredo y Luis Juez, y espadas del gobernador Martín Llaryora. El duro cruce en clave 2027.

Los halcones opositores hablan de “riesgo kuka” al asociar al cordobesismo de LLaryora con el kirchnerismo en una Córdoba pintada de violeta furioso. En su réplica, el PJ advierte de la “sangre en el ojo” de la oposición al ver pulverizada la paridad y le endilga a juecistas y deloredistas colgarse de la victoria que “es toda de Milei”.

Ante el amague de ruptura del delasotista Bernardo Knipscheer, en espejo con el accionar de su pareja Natalia De la Sota en Diputados, el PJ abrochó un acuerdo con el cristinista Alesandri. La foto de Llaryora y el peronista K de Calamuchita dieron cuenta de la magnitud del paso que dio el cordobesismo.

De este modo, el oficialismo se reaseguró la mayoría para no pasar sobresaltos en las sesiones. Sumó un “soldado” y le resto uno a la oposición sepultando la idea de paridad. Y, a su vez, le quitó poder de fuego a Natalia, que amenaza con romper. “Si Knipscheer decide irse, no se irá lejos”, razonó un peronista en su teoría de un monobloque satélite. “No me imagino a Natalia peleándose con Martín”, reveló.

En el PJ celebran haber sumado a Alesandri, uno de los suyos. “Estamos muy felices de que, un dirigente como Federico, con quien hemos militado toda la vida, que siempre fue parte de nuestro espacio político, haya decidido dar un paso hacia la unidad. Entendiendo que es tiempo de estar juntos, que la gente necesita que los dirigentes estemos juntos, que trabajemos por Córdoba”, dijo Miguel Siciliano, quien comanda hasta el 10 de diciembre el bloque oficialista para luego asumir el rol de lugarteniente llaryorista en Diputados.

El presidente provisorio Facundo Torres declaró en igual sintonía: “Estamos contentos de que Federico Alesandri vuelva a ser parte del proyecto político que lo vio nacer y transitar el 95% de su carrera, de su vida. Tanto él como su padre fueron actores importantes dentro del proyecto político de Unión por Córdoba, de Hacemos por Córdoba y de Hacemos Unidos por Córdoba”.

No obstante, en todo este tiempo, el cristinista con tonada fue un opositor duro al llaryorismo. Incluso, se mostró como un aliado del interbloque cambiemista lo cual generó -en su momento- un encontronazo entre espadas deloredistas. Sin verse sorprendida, una voz radical advirtió que la “traición” más temprano que tarde iba a llegar.

En el peronismo se ufanan por la jugada magistral. Según la oposición, significó una pelota en el área chica para que el halconismo que responde a Juez y a De Loredo cargara duro por la “kirchnerización” del gobierno de Llaryora. O, dicho de otra manera, para que el gobernador exhibiera “su costado K” para pegarle por ahí.

“Es la gran mentira de siempre”, cruzó un interlocutor con acceso al principal despacho del Centro Cívico. “El acuerdo con Alesandri es basado en coincidencias provinciales”, aportó la fuente al neutralizar el “riesgo kuka” que le endilgan los cambiemistas al mandatario.

Embate cambiemista



“LLaryora sumó al excandidato a gobernador de Cristina Kirchner, Federico Alesandri. Con esta acción el gobernador confirma todo lo que dijimos, el modelo Córdoba es igual al modelo kirchnerista. Impuestazo, populismo y un Estado grande y bobo, ineficiente. Veintiséis años de peronismo es demasiado”, lanzó Matías Gvozdenovich.

“La trataban a Natalia De la Sota de kirchnerista. No pasaron ni 10 días de las legislativas y traen al kirchnerista número uno que representó a Cristina hace menos de 2 años en las elecciones”, aguijoneó el jefe del bloque UCR. “Es importante que se aclare el panorama, cosa que se vea bien, que la gente sepa”, afirmó en clave 2027.

Desde el juecismo, Walter Nostrala abrió fuego. “Y el viento los amontona. Después de la paliza que se comieron en Córdoba, (Juan) Schiaretti y el kirchnerista Llaryora, ahora suma otro kirchnerista a sus filas”, declaró.

De Loredo Gobernador '27: la UCR de Córdoba proyecta al diputado en medio de un “Milei empoderado”

“Antes de las elecciones Alesandri fue muy duro con el gobierno provincial, y ahora le garantiza la mayoría en la Legislatura ante la posibilidad cierta de quiebre del bloque oficialista. Esta es la foto del atraso peronista para competir en el 2027, todos juntos, con el kirchnerismo adentro, sin caretas”, fustigó el opositor.

El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda también sumó su crítica: “Confirma lo que siempre dijimos que Llaryora es el Néstor Kirchner cordobés y que quiere ser el candidato a presidente de CFK en 2027 y, por lo tanto, un candidato testimonial a su reelección”. “Y no hay que subestimar nunca su apetito desmedido de poder que lo lleva a ser capaz de saquear la Provincia con tal de lograr ese objetivo”, remató.



Horizonte 2027

Las espadas de De Loredo y Juez ya habla de “riesgo kuka” tras 28 años del PJ en el poder. Se envalentonan con “una gran alianza” en una Córdoba que luce teñida de violeta furioso con el triunfo de Milei. Aunque los escenarios no puedan extrapolarse, el alineamiento cambiemista ya despliega su juego pensando en 2027.

“Estas actitudes, la compra venta de dirigentes opositores es parte de lo que los cordobeses rechazaron de manera contundente en las urnas. Y que, por supuesto, la soberbia de Llaryora no toma nota”, condenó Nostrala ante el accionar del PJ de darle mayor volumen al cordobesismo, de cara a la batalla electoral por el poder en la provincia.

“Aquel que piense que Alesandri no forma parte del ADN (de la alianza de gobierno que encabeza el PJ en la provincia) es no conocer la historia política”, advirtió Torres al salir al cruce de la crítica opositora. “Se alejó los últimos 2 años y medio y hoy vuelve al lugar que lo vieron hacer”, cerró.

Al devolver el golpe, Siciliano lamentó que “la oposición en Córdoba, lo único que haga con nuestro gobierno es atacarlo”, y le enrostró al Frente Cívico su pasado K: “Si hay alguien estuvo en el kirchnerismo fue Juez con la transversalidad. También hubo un montón de radicales kirchneristas”.

“Si hay alguien que se le paró de mano al kirchnerismo en la Argentina fue nuestro gobierno. Fue Córdoba”, aseveró la espada llaryorista. Por último, acusó a los cambiemistas de colgarse del cuello de Milei para exhibir una victoria en Córdoba que no es suya. “Si el juecismo, si De Loredo pretenden subirse a ese triunfo, creo que subestiman a la gente”, dijo y concluyó: “La gente votó a Milei. Punto”.