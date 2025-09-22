En Córdoba, el GNC alcanza su precio más bajo del año y se consolida como la opción más económica

El gas natural comprimido (GNC) en Córdoba registró esta semana una baja significativa, lo ubica en su valor más bajo de 2025. Según datos de la Cámara de GNC, el metro cúbico se comercializa entre $550 y $600, un descenso de alrededor de $80 respecto al precio anterior de $630.

Marcelo Zanoni, presidente de la entidad, explicó que la reducción responde a un contexto favorable de producción y abastecimiento. “Se debe a que hay una excelente producción de gas y mejor capacidad para comprarlo y mejores condiciones”, señaló.

Además, destacó que el GNC mantiene una ventaja frente a las naftas y el gasoil: "desde hace cuarenta años, el GNC es el combustible por excelencia, más ecológico, económico, y eficaz, y con mayor infraestructura en la República Argentina”.

Otro punto a favor es que su precio se define en un esquema de libre competencia entre productores y estaciones de servicio, lo que, según Zanoni, incentiva que los valores se mantengan accesibles. Dado que son los estacioneros quienes ponen el precio de acuerdo al costo de su estructura. Finalmente, dijo: "hoy tenemos el GNC más barato de la República Argentina", y concluyó para Cadena 3.

Con esta baja, Córdoba se posiciona como la provincia con el GNC a menor precio de la Argentina, un dato que puede impulsar nuevamente la conversión de vehículos a este sistema, que en los últimos meses había perdido ritmo por la incertidumbre económica.